Un niveau de compétition relevé aux Jeux de la francophonie canadienne

Même si plusieurs estiment que les Jeux de la francophonie canadienne se veulent plus une manifestation culturelle qu’un événement sportif de premier plan, Mélissa Martel assure que le niveau des compétitions sera très relevé la semaine prochaine.

La présidente du comité organisateur des Jeux de la francophonie canadienne Moncton-Dieppe 2017 affirme que le volet sportif de l’événement répondra aux attentes et que ces jeux ne seront pas qu’une gigantesque rencontre sociale entre jeunes francophones.

«Le volet sportif sera très intéressant. Surtout que ce sera la première année où le frisbee ultime sera une compétition officielle. Nous présenterons également le soccer à trois contre trois comme sport en démonstration», souligne-t-elle.

«Plus du trois quarts des jeunes viennent pour les compétitions sportives. Ils vont prendre beaucoup d’espace autour du Ceps (de l’Université de Moncton). Les sports ne sont pas du tout dénigrés. Ils sont aussi importants que le leadership et les arts», avance-t-elle.

Cela dit, les composantes culturelles, sociales et artistiques est indissociable des sports, selon ses propos.

«Les Jeux de la Francophonie canadienne, c’est un moyen qu’on a trouvé pour que les jeunes puissent se rassembler. Ce sont des jeunes francophones de partout au Canada et chacun a une réalité différente. Le fait qu’ils ont la chance de se rencontrer, c’est extraordinaire.»

Selon elle, ces Jeux ne sont pas qu’une bibitte imaginée par le gouvernement fédéral pour promouvoir l’unité canadienne.

«Ça permet aux jeunes d’échanger, de savoir comment ils vivent leur francophonie au quotidien dans leur entourage, exprime-t-elle. En fait, je pense que c’est encore plus qu’un événement rassembleur. C’est un événement qui permet aux jeunes de s’unir dans leur différence et dans leur différente réalité pour former une jeunesse francophone fière, forte et unie.»

À compter de lundi, plus de 1200 jeunes et accompagnateurs des quatre coins du Canada qui vont débarquer dans le Grand Moncton. On estime qu’il y aura plus de 900 participants âgés de 13 à 18 ans qui seront à l’oeuvre à compter de mardi.

Pour les accueillir, une armée de plus de 600 bénévoles sera au rendez-vous afin de compléter le travail de la quinzaine de personnes du comité organisateur.

Au cours des derniers jours, on s’est affairé à finaliser les sites d’hébergement et de compétition, de même que les manifestations sociales qui vont se dérouler à la place 1604 à Dieppe ou au parc Riverain à Moncton.

«Les gens ont été tellement généreux avec leur temps, raconte Mélissa Martel. Plusieurs bénévoles ont pris jusqu’à huit quarts de travail pour venir nous aider. C’est vraiment super. Nous avons les bénévoles dont nous avons besoin pour que les jeux se déroulent sans problèmes. Ce n’est qu’avec l’appui de la communauté qu’on peut avoir un événement comme ça.»

Le volet sportif comprendra l’athlétisme, le badminton, le basketball, le frisbee ultime, le soccer et le volleyball.

Les premières compétitions se mettront en branle mardi, sur le coup de 8h.