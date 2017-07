Triathlon extrême: pas de place à l’erreur au Lac-Mégantic

Dans exactement trois jours, sept Néo-Brunswickois s’apprêteront à prendre part à l’une des épreuves les plus difficiles de leur vie. En effet, ces athlètes de haut niveau se sont inscrits à la première présentation du Canada Man/Woman Xtreme Triathlon qui se tiendra au Lac-Mégantic, dimanche.

Pour ceux qui se posaient la question, le triathlon extrême présente les mêmes distances qu’une course de type Ironman – 3,8 km à la nage, 180 km en vélo et 42,2 km à la course à pied -, à l’exception que les participants devront affronter plus de 4000 mètres de dénivelé cette fois-ci.

Chose certaine, la tâche ne s’annonce pas de tout repos, si bien que les athlètes doivent être assistés d’un accompagnateur dans le dernier droit de la course afin d’assurer leur sécurité.

L’Acadien Stéphane Boudreau est très fébrile à quelques jours de cette épreuve. De retour à l’entraînement depuis seulement 12 semaines, il souhaite avant tout que son corps tienne le coup tout au long de l’épreuve.

«Je suis angoissé et excité en même temps. Je n’ai pas fait de triathlon depuis trois ans et je me lance dans une aventure plutôt extrême. Je suis aussi intrigué de voir comment mon corps réagira, puisque mon dernier Ironman a été un désastre. J’ai donc encore en tête cette performance, mais je vais tenter de rester plus constant durant la course. Je vais devoir garder en tête de rester dans mes limites et non dans celles des autres.»

Pour l’homme âgé de 40 ans, l’important sera de bien gérer sa nutrition au cours de la journée.

«Demain (vendredi) soir, je vais analyser le parcours et calculer les calories que je vais devoir consommer lors de la journée. Dans un événement comme celui-ci, un individu dépense en moyenne 10 000 calories, alors qu’on ne peut en ingérer que 5000 si l’on veut rester performant. Il s’agit d’un art que j’ai du mal à gérer, mais qui sera essentiel à mon succès. Je n’ai certainement pas le droit à l’erreur.»

De son côté, Louis-Philippe McGraw, originaire de Sainte-Rose dans la Péninsule acadienne, en sera aussi à une première expérience en triathlon extrême. Il n’est toutefois pas étranger aux épreuves de longues distances, puisqu’il compte déjà à son actif huit épreuves de type Ironman et un ultramarathon.

«Je suis fébrile, mais bien motivé à relever ce défi. Ce qui me motive le plus dans ce type d’épreuve est de repousser mes limites à leur maximum. L’important n’est pas le temps que ça prend pour conclure le parcours, mais bien si je suis en mesure de le compléter. Ce défi s’annonce vraiment intéressant.»

L’Acadien juge que l’aspect primordial sera de bien gérer ses efforts tout au long de la journée.

«Le parcours est extrêmement difficile. Je vais devoir être capable de garder une bonne cadence, tout en me réservant de l’énergie pour la suite. Je pense spécialement à la dernière partie du marathon qui sera très exigeante et même dangereuse, au point où nous ne pourrons effectuer la dernière montée si nous ne sommes pas assistés d’un accompagnateur.»

Le départ de la course sera donné dès 4h30 du matin, alors que les 130 participants plongeront dans le lac Mégantic. Outre Stephane Boudreau et Louis-Phillippe McGraw, les autres Néo-Brunswickois qui prendront part à cette aventure sont Alain Vautier, Annie Pellerin, Michel Robichaud, Paul Looker et Claude Beaulieu.