Coupe Canada de football: Nicholas Savoie réalise son rêve

Au terme de leur camp préparatoire, les têtes dirigeantes de Football Nouveau-Brunswick ont annoncé l’alignement final qui participera à la Coupe Canada qui se tiendra à Wolfville, en Nouvelle-Écosse. Au sein de l’effectif qui sautera sur le terrain dès samedi, il sera possible d’y trouver trois francophones qui ont réussi à se tailler un poste dans l’équipe.

Parmi ceux-ci, Nicholas Savoie, le seul représentant des Matadors de l’école Mathieu-Martin de Dieppe, aura la tâche d’assurer la sécurité de son quart-arrière. Le joueur de ligne offensive réalise enfin son rêve, après avoir fait partie de la dernière vague de retranchements en 2016.

«Honnêtement, c’est un soupir de soulagement. L’an dernier, j’ai fait partie de la liste préliminaire de 51 joueurs, mais j’ai été retranché au terme des deux matchs préparatoires face à l’équipe de la Nouvelle-Écosse. J’ai été extrêmement déçu de ne pas faire le voyage à Winnipeg, alors j’ai pris les bouchées doubles cette année afin de ne pas revivre cette situation.»

«Pour moi, c’était tout ou rien lors de ce camp. J’ai donné un effort maximum à tous les entraînements et mon travail a été récompensé. J’ai surmonté des moments difficiles lors de ma carrière, notamment lorsqu’il était question de blessures, mais ces épreuves m’ont permis de devenir un meilleur joueur qui s’apprête à vivre une expérience unique», a-t-il ajouté.

L’athlète âgé de 17 ans est bien conscient que son équipe portera l’étiquette de négligé lors de ce tournoi. D’ailleurs, lui et ses coéquipiers feront face à un défi important dès le premier match du tournoi, alors qu’ils seront opposés à la puissante équipe de la Saskatchewan qui a gagné la médaille d’argent l’an dernier.

«Il faut croire en nos chances et ne pas se laisser convaincre que nous sommes vaincus avant même que la rencontre soit débutée. Toutefois, nous sommes conscients qu’ils possèdent une très bonne formation et que la tâche s’annonce considérable. Notre but n’est pas nécessairement de gagner ce duel, mais bien de compétitionner et de donner l’effort maximum durant la totalité des 48 minutes de jeu.»

Pour sa part, le pilote de la formation depuis les quatre dernières années, Chris Hopkins, a affirmé sur le site de Football Canada que sa formation sera en mesure de prouver que le Nouveau-Brunswick possède bel et bien un bassin de joueurs talentueux.

«Vous allez voir un groupe passionné et dévoué, prêt à briller à l’échelle nationale. Ce que les joueurs vont notamment montrer, c’est combien ils travaillent forts sur chaque jeu et aussi à quel point il y a du talent au Nouveau-Brunswick, même si nous sommes une petite province.»

L’entraineur d’Équipe NB souhaite être en mesure de connaître un succès semblable à celui de 2016. Le Nouveau-Brunswick avait notamment inscrit sa première victoire de l’histoire à cette compétition avec un gain de 25 à 12 aux dépens de la formation du Manitoba.

«L’an dernier, nous avons connu l’une de nos meilleures performances dans ce tournoi, puisque nous avons offert la chance à nos joueurs de performer à un niveau plus élevé et d’afficher leur talent. Je suis certain qu’ils se souviendront de ce tournoi pour le reste de leurs vies. Cette année, nous espérons être en mesure de leur faire vivre une expérience autant positive.»

Les deux autres francophones au sein de l’alignement sont Devin Niles et André Hyslop, tous deux des Olympiens de l’Odyssée de Moncton.