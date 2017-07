Triathlon extrême: «On a trouvé chaussure à nos pieds» au Lac-Mégantic

«Comme on dirait, on a trouvé chaussure à nos pieds.»

Michel Robichaud n’avait jamais participé à une épreuve de triathlon extrême par le passé. Il a eu l’occasion de vivre cette expérience lors du Canada Man/Woman Xtreme présenté au Lac-Mégantic en fin de semaine.

«C’est pratiquement impossible de s’imaginer à quel point un parcours sera difficile avant de l’avoir complété. Je pense que le but des organisateurs était vraiment de casser l’esprit des participants dès le départ de chaque épreuve. Comme si le trajet n’était pas assez éprouvant, nous avons aussi eu à composer avec des rafales de vent et des averses!»

Il est à parier que l’Acadien âgé de 46 ans n’oubliera pas de sitôt sa première présence au Lac-Mégantic.

Alain Vautour a connu des ennuis avec son vélo au 179e km. – Gracieuseté

«Nous étions constamment portés à sortir de notre zone de confort. Le départ de la course était donné à 4h30 du matin et nous avons eu à nager dans l’obscurité pendant un certain temps. Ensuite, la section de vélo a été brutale. Nous avons fait face à des pentes très abruptes, surtout lors du dernier 1,2 kilomètre, où nous avons dépensé beaucoup d’énergie. Enfin, lorsqu’est venu le temps de compléter la course, la chaleur était de 35 degrés. C’était extrêmement difficile.»

Michel Robichaud ne pourrait être plus fier d’avoir obtenu un chrono de 16h28m10s.

«L’ampleur de l’exploit est considérable. À ce moment-ci de ma carrière, je ne vois pas un autre évènement que je pourrais faire dans le futur qui serait aussi difficile que celui que je viens de compléter.»

Alain Vautier, qui a obtenu un temps de 17h16m31s, croit aussi qu’il s’agissait de la course la plus difficile de sa carrière. Ce n’est pas peu dire, considérant que l’athlète originaire de Tracadie comptait déjà trois Ironman à son actif.

«J’étais conscient du fait qu’il allait s’agir de la course la plus difficile de ma vie et je n’ai pas été déçu. En titre de comparaison, j’ai terminé avec un chrono de 4h15m supérieur à mon pire résultat dans une épreuve de ce genre. Je suis toutefois satisfait avec ma performance, puisque je souhaitais simplement être en mesure de venir à bout du parcours.»

Selon lui, le plus grand défi consistait à bien gérer son énergie. L’alimentation était un autre facteur à prendre en considération.

«En vélo, les montées étaient extrêmement difficiles, alors je devais m’assurer de conserver de l’énergie afin de pouvoir compléter le marathon par la suite. Aussi, nous étions responsables de notre logistique pour la nourriture, alors j’ai eu à faire appel à ma conjointe et quelques amis pour m’assister. Leur présence était encourageante pour moi, mais aussi très angoissante pour eux qui devaient constamment s’assurer de ma santé. Sans leur appui, il m’aurait été impossible de compléter le parcours.»

En plus de traîner une légère blessure à un genou, Alain Vautier a rencontré un problème mécanique lors de la fin de son trajet en vélo.

«Lors de la dernière montée au 179e kilomètre, j’ai cassé mon pédalier. J’ai complété le dernier 100 mètres avec le pédalier dans une main et le vélo dans l’autre. Heureusement pour moi, j’étais au dernier kilomètre du trajet.»

Il a d’ailleurs un petit conseil à donner à ceux qui souhaitent prendre part à cet événement en 2018.

«L’important est de s’entraîner dans les montées en vélo. Je crois qu’il s’agit de la plus grande difficulté que j’ai rencontrée durant la journée. Je suggère aux athlètes de se déplacer au Lac-Mégantic afin de s’entraîner avant de compléter le triathlon.»

Résultats des participants du N.-B.

Nom Catégorie Rang Natation Vélo Course Total

Stéphane Boudreau M35-39 42e 1h28m22s 7h32m36s 6h04m01s 15h15m45s

Louis-Philippe McGraw M45-49 50e 1h16m55s 7h10m14s 6h51m21s 15h29m03s

Claude Beaulieu M35-39 57e 1h45m08s 7h52m04s 6h30m42s 16h19m06s

Michel Robichaud M45-49 58e 1h24m56s 7h20m28s 7h28m24s 16h28m10s

Juan Manuel Toro Lara M40-44 66e 2h06m03s 8h03m36s 6h41m53s 17h08m24s

Alain Vauthier M30-34 67e 1h03m04s 7h41m13s 8h15m11s 17h16m31s

Paul Looker M50-54 72e 1h22m46s 8h10m47s 7h32m42s 17h20m05s

Annie Pellerin F35-39 74e 2h00m51s 8h29m43s 6h38m13s 17h27m27s