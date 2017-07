Ce qui est bon à savoir à propos des Jeux…

– Au rang des plus grands rassemblements de la jeunesse d’expression française du Canada. En plus d’inciter des centaines de jeunes à exercer leurs talents à l’intérieur de trois volets (arts, leadership et sports), les JeuxFC mettent en valeur leur fierté culturelle, leur confiance en soi et leurs aptitudes de leadership dans un contexte de saine compétition.

– Une initiative de la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) et sont financés en partie par le ministère du Patrimoine canadien du gouvernement du Canada.

– Les JeuxFC existent depuis 1999. Ils ont été lancés par la FJCF à la suite du rapport Vision d’avenir qui soulignait l’importance de la pratique d’activités sportives et de loisirs en français comme moyen de favoriser le développement et le maintien d’une culture franco-canadienne.

– Les JeuxFC se tiennent en été tous les trois ans et accueillent un contingent de 1 200 participants et plus de 750 bénévoles à chaque présentation.

– 1999 – Memramcook, Nouveau-Brunswick; 2002 – Rivière-du-Loup, Québec; 2005 – Winnipeg, Manitoba; 2008 – Edmonton, Alberta; 2011 Grand Sudbury, Ontario; 2014 – Gatineau, Québec; 2017 – Moncton-Dieppe, Nouveau-Brunswick.

– Les épreuves aux Jeux de Moncton-Dieppe sont les arts visuels, l’improvisation, la musique et le théâtre pour le volet arts; art oratoire, leadership en action et média pour le volet leadership; l’athlétisme, le badminton, le basketball (trois contre trois), le frisbee ultime, le soccer et le volleyball pour le volet sportif.

– Des équipes des dix provinces et des trois territoires du Canada sont présentes à Moncton-Dieppe.

– Pour être admissibles aux JeuxFC de 2017, les participants jeunesse doivent obligatoirement être âgés de 14 à 18 ans (nés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2003) et être citoyens canadiens ou résidents permanents et avoir le français comme langue d’usage.

– Mission – Les JeuxFC visent principalement à favoriser les rapprochements, créer ou resserrer les liens et sensibiliser les jeunes aux autres réalités du pays; contribuer à la construction ou au renforcement de l’identité de la jeunesse d’expression française du Canada; permettre l’acquisition et la mise en pratique de connaissances et d’expertises qui serviront à l’épanouissement des individus, des communautés et des partenaires participants; offrir une expérience culturelle enrichissante dans la communauté d’accueil; présenter une programmation unique valorisant les arts, le leadership et les sports; favoriser un esprit de coopération.

– Valeurs – Fierté, engagement, coopération, inclusion, solidarité, respect, égalité et équité.

– Principes directeurs – PAR et POUR les jeunes; en français; événement rassembleur où les échanges entre délégations sont aussi importants qu’une saine compétition; encouragent et contribuent au développement durable et écoresponsable; mise en valeur des talents, préoccupations et champs d’intérêt des jeunes et des bénévoles; excellence et qualité dans l’exécution de l’événement.

Source: www.jeuxfc.ca