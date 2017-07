Moncton-Dieppe 2017: des médailles en athlétisme pour Équipe NB

Encore une fois, l’athlétisme a souri à Équipe N.-B., à la deuxième journée de compétitions des Jeux de la francophonie canadienne à Moncton et à Dieppe. La délégation verte et rouge a ajouté 13 médailles – dont deux d’or – à son total, en plus d’établir un nouveau record.

La médaille d’or appartient à Émily Doucet, au 800 mètres féminin U-16. Son chrono de 2m21s97c est près de 10 secondes plus rapide que l’ancienne marque des Jeux. Dans cette course, Isabella Lemaire a également brillé, obtenant le bronze en 2m24s61c, sept secondes plus vite que l’ancien record.

Alex Gionet a dominé le concours du saut en hauteur masculin U-15 avec une barre franchie à 1,55m, en plus de prendre la troisième position au saut en longueur (4,76m). Jean-Marc Gaudet a récolté l’argent en longueur jeunesse avec un bond de 6,16m.

Alexi Cédric Roy et Jérémie Godin ont aussi montré beaucoup de vitesse au 800 mètres masculin jeunesse (U-18), obtenant la deuxième (2m03s06c) et la troisième place (2m05s23c) en finale. Dans le groupe U-16 masculin, Anthony Cormier Losier est monté sur la troisième marche du podium au 800 mètres, en 2m05s23c.

Janelle Allanach a pour sa part franchi la ligne d’arrivée du 200 mètres féminin U-15 en 28s06c, un temps bon pour l’argent. De son côté, Caroline Gagnon a ajouté deux médailles au sprint jeunesse féminin avec le bronze au 200 mètres (26s95c) et au 100 mètres (12s82c).

Yanic Duplessis, au lancer du poids masculin U-15 (12,00m), et Christian Godin, au lancer du javelot masculin U-19 (49,46m) ont ajouté des podiums de bronze.

Ces résultats et plusieurs autres procurent à Équipe NB une confortable avance aux points en athlétisme, autant du côté masculin (plus de 300 points de priorité) qu’au niveau féminin (plus de 500 points d’écart).

En badminton, des victoires des trois joueurs en simple masculin assure au N.-B. un match en quart de finale, vendredi, alors que les filles ont dû se contenter de la 9e place. Des premières places en doubles masculin et féminin, en plus d’une troisième position en double mixte, donnent également un billet pour la ronde des huit pour la province hôtesse des Jeux.

En basketball trois contre trois, les filles du N.-B. ont vaincu Terre-Neuve-et-Labrador 14 à 12 et disputeront la demi-finale contre les Albertaines vendredi matin. Les gars ont également bien joué, remportant leur match de quart de finale 21 à 16 contre l’Alberta. Leur prochain adversaire sera l’Ontario dans le carré d’as.

Au soccer mixte, une gain de 6 à 3 sur l’Alberta permet au N.-B. de se présenter en demi-finale, vendredi, contre le Manitoba. La tâche ne s’annonce pas facile, puisque la formation des Prairies l’avait facilement emporté 12 à 4 dans un match préliminaire plus tôt jeudi.

Au volleyball, deux victoires des filles permet de les envoyer en quarts de finale vendredi matin devant la Colombie-Britannique. Les gars ont été moins chanceux et une fiche de 1-1, jeudi, les oblige à jouer un match de position hors des médailles, vendredi.

En improvisation, le Nouveau-Brunswick a gagné 6 à 2 aux dépens de la Colombie-Britannique. En musique, en théâtre et en arts visuels, les résultats seront connus vendredi.

Classement des médailles

Québec: 15 or-12 argent- 5 de bronze; Nouveau-Brunswick: 5-8-1; Manitoba: 3-1-3; Nouvelle-Écosse: 2-2-0; Colombie-Britannique: 2-1-1; Territoires du Nord-Ouest: 2-1-0; Ontario: 1-4-3; Île-du-Prince-Édouard: 1-2-0; Saskatchewan: 1-1-8; Alberta: 1-1-1; Terre-Neuve-et-Labrador: 0-0-1; Nunavut: 0-0-0; Yukon: 0-0-0.