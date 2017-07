Combats ultimes: Tiger Savoie tout près d’être sacré champion

Christien Savoie réalisera un rêve samedi au moment où il fera son entrée dans l’octogone de l’aréna Lord Beaverbrook à Saint-Jean. Fort d’une fiche de quatre victoires en autant de combats depuis ses débuts professionnels, il tentera de préserver sa fiche immaculée, alors qu’il affrontera Kristopher Lee pour le titre des mi-moyens Élite 1 MMA.

L’Acadien patientait depuis longtemps. Il est heureux de finalement avoir la chance de mettre la main sur cette ceinture.

«Ça vaut beaucoup pour moi. J’ai travaillé d’arrache-pied depuis plusieurs années afin d’obtenir cette opportunité et je suis soulagé de pouvoir enfin être récompensé pour ces efforts. Je suis prêt.»

L’athlète âgé de 24 ans pourra aussi compter sur le soutien de ses proches, puisque le combat se tiendra dans sa ville natale. Il se nourrira d’ailleurs de cette énergie samedi.

«Évidemment, je ressens toujours un peu plus de pression lorsque je performe devant ma famille et mes amis, mais en même temps leur présence me donne une bonne dose d’énergie. Je veux certainement leur offrir un bon spectacle.»

Le principal intéressé n’a pas lésiné sur les efforts lors de son camp d’entraînement. Le combattant était dans le gymnase de deux à six heures par jour, et ce six jours par semaine.

«Tout s’est déroulé comme prévu. Il s’agissait de la première fois que je m’entrainais pour un combat de cinq rondes et j’ai mis les bouchées doubles. Je me sens d’attaque et je suis prêt à sauter dans le ring dans cinq jours.»

Il a aussi pris le temps d’étudier son prochain adversaire lors de sa préparation. Il sait que Kristopher Lee, âgé de 31 ans, possède une fiche de trois victoires et deux défaites. Il est aussi conscient que ce dernier ne sera pas une proie facile.

«Il a passé un certain temps à se préparer au prestigieux Graig Jackson’s Gym au Nouveau-Mexique où plusieurs combattants de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) s’entraînent, notamment l’ancien champion des poids mi-lourds de l’UFC, Jon Jones. Il a donc eu la chance de peaufiner sa technique aux côtés de très bons partenaires d’entraînement.»

Cependant, il affirme posséder les atouts nécessaires pour sortir victorieux de ce combat qui s’annonce haut en couleur. Physiquement, il croit être supérieur à son adversaire.

«Il est grand et maigre, tandis que je suis plus petit et compact. Je vais donc devoir rentrer à l’intérieur de sa garde et utiliser ma puissance pour l’affaiblir. Je vais me servir de tous mes outils et je serais en mesure de causer beaucoup de dommage.»

Pour Christien Tiger Savoie, ce combat fait partie d’un long processus qui devrait le mener à son but ultime dans quelques années.

«Je crois être en mesure d’atteindre la UFC dans deux ou trois ans maximum. Je pense sincèrement que je suis à quelques combats d’être prêt à faire le saut dans ce circuit.»

L’Acadien n’hésite pas à mentionner qu’il possède la caractéristique principale afin de connaître du succès dans ce sport. D’ailleurs, il compte en faire la démonstration dans cinq jours.

«Tu ne peux pas t’inventer combattant. Tu peux t’entrainer aussi fort que tu le veux, mais tu dois avoir le cœur, sinon tu ne pourras jamais devenir champion. Dans mon cas, je l’ai depuis que je suis petit et je vais le démontrer en fin de semaine.»