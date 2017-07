Baseball junior: les Mudcats sont un véritable rouleau compresseur

Avec encore quatre parties à disputer au calendrier régulier, les Mudcats du Grand Moncton ont déjà le titre de la Ligue de baseball junior du Nouveau-Brunswick dans leur petite poche arrière. Ça vous donne une petite idée de la domination de l’équipe de Mike Donahoe en 2017. Prochain objectif: le championnat canadien.

Grâce à une récente série de 13 victoires de suite, les Mudcats trônent au sommet du circuit avec un dossier de 17-3.

«Nous jouons du bon baseball depuis un certain temps. Mais je pense que nous avons encore une vitesse que nous pouvons aller chercher», révèle le gérant Mike Donahoe.

«Nous n’avons pas eu autant de séances d’entraînement que j’aurais souhaité à cause du calendrier et de la température. On va les pousser un peu plus au cours de la prochaine semaine», ajoute-t-il.

«Les lanceurs sont notre point fort présentement. J’ai trois gars qui sont parmi les meilleurs de la ligue (Nate Ronan, Ryan Bartley et Jesse Malone).»

Même les blessures n’ont pas ralenti les Mudcats cet été.

«Je dois aussi dire merci à l’équipe midget, qui nous a permis d’utiliser quelques joueurs récemment, des gars comme Philippe Rail ou Colin Robichaud», indique le pilote des hommes en orange et noir.

Malgré tous ces éclopés, l’objectif final ne change pas: gagner l’or au championnat canadien de baseball junior.

«C’est notre but depuis le premier jour du camp d’entraînement», déclare-t-il.

Plusieurs joueurs ne seront pas disponibles puisqu’ils retourneront à l’école, mais Mike Donahoe croit fermement que sa troupe peut quand même aspirer aux grands honneurs.

«C’est juste un plus gros défi pour nous, c’est tout. Nous avons encore une équipe de premier plan. Nous avons également enrôlé quelques joueurs de Chatham et de Saint-Jean, qui vont aussi nous aider.»

La clé, ce sera le travail collectif, précise-t-il.

«Le plus important pour nous, c’est de véritablement former une équipe et d’avoir un bon esprit de groupe. Nous allons pousser le concept de l’équipe d’abord et je crois que tout est possible», avance l’entraîneur des Mudcats.

«La plupart des gars dans cette équipe ont déjà participé à des championnats nationaux. Ils savent donc ce que c’est de jouer dans ces grosses parties.»

Mike Donahoe a également une motivation supplémentaire pour remporter ce titre, lui qui n’a jamais décroché de médaille au tournoi national au niveau junior en trois tentatives.

«J’ai remporté des médailles à tous les niveaux et je cette médaille au niveau junior avant d’accrocher mes crampons. Ce serait la cerise sur le gâteau», indique le pilote âgé de 50 ans.

L’Acadien Jérémie Arseneau en sera à une sixième participation au tournoi canadien, lors de la compétition qui aura lieu à Ottawa et Gatineau à la fin août.

«On a une bonne équipe, mais je pense que nous ne sommes pas encore proches du niveau que nous sommes capables d’atteindre», affirme le joueur âgé de 19 ans.

«Honnêtement, je ne suis pas satisfait de la façon dont l’équipe joue présentement. C’est beau d’avoir une bonne fiche, mais nous avons encore plein de choses à travailler. Présentement, c’est surtout notre talent qui nous permet de gagner.»