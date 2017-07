Cours, Jean-Marc Boudreau, cours!

Dans un cycle de 18 heures, la plupart des gens vaquent à leurs occupations quotidiennes. Il ont le temps de compléter une journée de travail, de faire leurs emplettes et de profiter d’une bonne nuit de sommeil. Jean-Marc Boudreau, lui, n’a jamais quitté la piste. Il a couru, couru, et couru encore.

Dans le sport, tout n’est pas uniquement question de vitesse, de force ou de technique.

Le coeur, la persévérance et la détermination sont aussi des qualités essentielles dans plusieurs cas.

Il faut aussi être un peu fou de temps en temps!

La dureté du mental est également un atout dans un événement comme la course Sonofa Sonota Gunofa, en Nouvelle-Écosse.

Cette folle épreuve couronne littéralement le dernier coureur encore debout.

Les quelque 90 compétiteurs devaient franchir le plus de tours possible d’un parcours de 5,7 km en sentiers.

L’Acadien de Memramcook a complété pas moins de 18 de ces boucles, de 9h samedi matin à 3h, dans la nuit de samedi à dimanche.

Au total, il aura parcouru un impressionnant total de 102,6 km, soit la distance de presque trois marathons.

Cette victoire, il la doit d’abord et avant tout à sa détermination.

«Je suis convaincu qu’il y a bien d’autres personnes qui auraient pu gagner cette course-là. C’est dur à croire que c’est moi qui suis sorti avec la victoire», raconte l’athlète âgé de 28 ans.

Il se dit comblé de remporter la première victoire de sa carrière lors d’un événement aussi particulier.

«Ce sera aussi probablement la seule que je gagnerai. Je ne suis pas quelqu’un qui court tellement vite. Tu ne me verras jamais gagner une course de route», explique-t-il.

«Mais dans ce genre de course, le côté mental est énorme. Je ne suis pas le plus vite, mais je peux courir des grandes distances. C’est pas mal le seul format où je peux gagner.»

Mais quelle mouche peut bien avoir piqué cet ingénieur électrique à se lancer dans une course aussi folle?

«Ça sonnait comme une aventure, un nouveau défi. Je voulais essayer ça», rétorque-t-il.

«C’est vraiment une course différente des autres.»

C’est sans doute ce qu’il devait se dire quand il se préparait à amorcer son 18e tour.

Seul Jason St-Onge, de Moncton, était encore dans la course.

Ce serait un duel entre deux Acadiens pour le titre.

«Il disait qu’il voulait se rendre à 20 tours. J’avais donc programmé dans ma tête de faire plus que 20 tours. Mon rythme était tellement bon que je faisais seulement répéter la même chose tous les tours», indique Jean-Marc Boudreau.

«Après le 17e tour, Jason semblait avoir un peu mal, mais j’étais convaincu qu’il allait commencer le 18e tour. À 2h du matin, Jason m’a dit: va le chercher, c’est à toi. Et il a abandonné.»

Sauf que celui qui pratique la course depuis seulement trois ans était encore loin du fil d’arrivée.

«J’avais seulement besoin de finir le dernier tour pour gagner. Ça m’a probablement pris 5 à 10 minutes dans ce 18e tour pour réaliser que j’allais gagner. Il a fallu juste que je ne fasse rien de stupide et que je finisse la course.»

Le dernier tour fut cependant loin d’être un simple tour d’honneur.

«J’étais vraiment content, mais en même temps, je ne pouvais pas laisser les émotions prendre le dessus. J’avais quand même le 18e tour à finir. J’avais confiance de pouvoir le faire, ce n’était pas ça le problème. Je devais éviter les chutes ou les choses comme ça et faire attention.»

Et il a enfin aperçu la ligne d’arrivée qui se pointait à l’horizon.

«Quand je suis arrivé dans les derniers 200 mètres, ma fiancée était là pour m’accueillir. Là, je savais qu’il me restait juste 10 minutes de course à faire. Mentalement, ce fut comme un gros soulagement. Je n’avais plus besoin de me concentrer. Je pouvais juste me laisser aller. C’était un bon feeling.»

Jean-Marc Boudreau a eu la piqûre.

«Les courses en sentiers, c’est une passion pour moi. Ça te donne du temps avec toi même, du temps que tu peux réfléchir à plein de choses. C’est aussi une communauté. Tu développes des amitiés et des bonnes relations avec plein de gens qui aiment les mêmes choses que toi.»