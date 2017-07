Triathlon Chaleur: Kamylle Frenette a triomphé en devançant sa famille!

Kamylle Frenette célèbre avec son père, sa mère et son copain, qui ont tous complété l’épreuve. - Gracieuseté

Pour la plupart des athlètes qui participent à une compétition sportive, leurs parents et amis sont habituellement installés dans les gradins ou le long du parcours pour les encourager. Dans le cas de Kamylle Frenette, sa famille était plutôt… derrière elle.

Et pas derrière elle dans le sens de l’appuyer de façon inconditionnelle.

Littéralement derrière elle.

En fait, la coureuse âgée de 21 ans avoue que c’est la première fois qu’elle réussit à battre son père (Michel) dans une vraie course.

Cette victoire lors du 13e Triathlon Chaleur de Beresford en fin de semaine dernière avait donc une double signification pour l’athlète.

Frenette a bouclé le parcours dans un temps de 1h10m47s, moins d’une minute avant son père.

Elle a devancé Donna Trites, de Fredericton (1m10s52c) par quelques poussières au fil d’arrivée.

Josée Melanson, de Shediac Cape, complète le podium.

Sans dire que la victoire sur le paternel était plus importante à ses yeux que le triomphe comme tel, la sympathique athlète ne cachait pas sa fierté d’avoir enfin réussi à s’imposer.

«On est toujours vraiment proche. C’est toujours serré entre nous», rigole-t-elle.

Kamylle Frenette a aussi eu le meilleur sur sa mère Annie (qui participait au duathlon) ainsi que sur son copain Brandon Thibeau.

«Toute ma famille vient de la région Chaleur. Mes grands-parents et plein de monde étaient là pour m’encourager. C’était donc très spécial pour moi de gagner devant eux.»

Comme la plupart des athlètes, elle reconnaît qu’il est beaucoup plus difficile de défendre un titre que de le gagner pour une première fois.

«Il y a toujours un peu plus de pression. Cette année, il y avait aussi Donna Trites qui était présente. C’est vraiment une bonne triathlète et ça donne une compétition encore plus féroce.»

Sauf que celle qui fera à nouveau partie de l’équipe de cross-country de l’Université de Moncton à l’automne était prête à faire face à la musique.

«J’étais vraiment dans un bon état d’esprit avant la course. J’étais positive et j’avais hâte de compétitionner», confie-t-elle.

La natation (la première épreuve de la journée) est loin d’être sa force.

En fait, elle se dit simplement heureuse de ne pas s’être noyée en cours de route!

«C’est sûr que c’est mon épreuve la plus faible. Il y avait plusieurs femmes devant moi quand je suis sortie de l’eau», raconte-t-elle.

Mais Frenette allait rattraper le temps perdu dans la course de vélo.

«J’ai réussi à en dépasser quelques-unes en vélo. Mais c’est vraiment la course qui m’a aidée en fin de semaine.»

Et comment!

Les spectateurs présents le long du parcours ont eu droit à une fin de course endiablée.

Ce n’est qu’au sprint final que la double championne est parvenue à devancer Donna Trites.

«Je savais que j’avais encore de l’énergie. Dès que je l’ai aperçue devant moi, j’ai décollé» lance-t-elle avec enthousiasme.

Cette poussée d’énergie allait lui permettre de mettre la main sur un deuxième titre consécutif, mais aussi de s’imposer pour la première fois devant son père Michel.

Une journée dont elle se souviendra sans doute longtemps.

Chez les hommes, Cédric Boily de Moncton l’a emporté devant Lee Roy de Bathurst. Alexandre L’Heureux, de Hanwell, a complété le podium.

Au duathlon, la victoire est allée à Anouk Pelletier, de Moncton chez les femmes et à Sylvain Arseneau, de Petit-Rocher, chez les hommes.