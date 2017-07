Bouctouche sauve la course Clarence-Bastarache

La course Clarence-Bastarache est sauvée.

L’événement qui a célébré son 15e anniversaire l’an dernier était menacé de disparaître puisque la famille Bastarache avait signifié son intention de passer le flambeau à d’autres.

C’est finalement la ville de Bouctouche qui accepte de relever le défi.

La course, qui a lieu dans le cadre du Festival des Mollusques, se déroulera donc le samedi 12 août à compter de 9h.

Le directeur des loisirs et des immeubles de la municipalité, Luc Cormier, se dit heureux de pouvoir assurer la pérennité d’un aussi bel événement.

«Ça faisait 15 ans qu’ils s’en occupaient et ils (la famille Bastarache) commençaient à être un peu fatigués. Ils sont quand même encore impliqués. Ils nous donnent un coup de main à différents niveaux, mais ils ne voulaient plus être responsables de tout», précise-t-il.

Selon lui, la région ne pouvait tout simplement pas se permettre de perdre une course qui est devenue quasiment mythique pour tous les athlètes du Nouveau-Brunswick.

«C’est trop une belle course pour arrêter. Pendant un bon bout de temps, c’était la seule course qu’il y avait dans la région. Il y en a maintenant quelques autres.»

L’ancien joueur des Aigles Bleus de l’Université de Moncton affirme que le parcours est particulièrement prisé des coureurs et coureuses.

«C’est une belle course. La plupart des gens qui viennent courir disent que c’est la plus belle course de 10 km dans la province. C’est plat, il n’y a pas de côtes. Il y a seulement une butte à la fin du parcours et c’est tout. On trouve ça vraiment important de garder cette course-là.»

Sans compter que l’événement se veut aussi un point de rassemblement de toute la communauté des environs.

«Près de 70% des coureurs viennent de la région et ils aiment faire cette course-là. C’est souvent les mêmes qui reviennent et ils sont contents de l’avoir et ils ne manqueront pas ce rendez-vous. C’est certainement un événement rassembleur pour toute la communauté», mentionne Luc Cormier.

On attend une centaine de coureurs à la ligne de départ le 12 août.

«On l’a confirmée plus tard que d’habitude parce qu’on ne savait pas s’il allait y avoir une course. C’est donc possible qu’il y ait un peu moins de coureurs que d’habitude, mais je pense qu’on devrait approcher la centaine.»

Le départ du parcours de 10km (il y a aussi une course de 5km) aura lieu à la Dune de Bouctouche, alors que la ligne d’arrivée est située au Centre J.K.-Irving.

«On fournit le transport au départ. Les gens viennent s’inscrire au JK et on les emmène au départ. Ils n’ont pas besoin de faire le trajet deux fois», indique le directeur des loisirs et des immeubles de la ville de Bouctouche.

Paul Gallant, de Memramcook, avait remporté l’épreuve en 2016, avec un temps de 34m40s.

Il avait devancé Greg Sawyer, d’Edmundston, et Daniel LeBlanc, de Dieppe.

Carol-Ann MacDonald, de Irishtown, avait remporté la palme chez les femmes avec un chrono de 40m46s.

Elle avait terminé au 8e rang du classement général.

Pier-Luc Roy, de Dieppe, avait quant à lui enlevé les grands honneurs du 5k, avec un rendement de 17m36s.

Il avait devancé au fil d’arrivée Jean-Marc Doiron, de Collette, et Rémi Guitard, de Moncton.

Le record masculin appartient à Jérémie Pellerin (33m17s), alors que la marque féminine est inscrite au dossier de Patty Blanchard (38m17s).

Pour le fauteuil roulant, le standard de 45m28s a été établi par Damien T-Bas Duplessis.