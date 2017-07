Jeux du Canada: tous les espoirs sont permis pour l’équipe de golf du N.-B.

Pour la première fois depuis l’ajout de cette discipline à la programmation des Jeux du Canada en 2009, les golfeurs et golfeuses du Nouveau-Brunswick auront une chance légitime de remporter des médailles.

Chez les hommes, le trio composé de Sam Reid, de Moncton, Calvin Ross, de Fredericton, et Stuart Earle, de Saint-Jean, sera à surveiller.

D’ailleurs, l’entraîneur de la formation, Louis Melanson, croit qu’il possède entre ses mains un groupe non seulement à maturité, mais aussi extrêmement talentueux.

«Si nous sommes pour avoir une chance d’obtenir des médailles dans cette discipline aux Jeux du Canada, ce sera cette année. Les trois sont âgés de 18 ans et ils possèdent un très bon bagage d’expérience. Ils devraient très bien performer.»

Il n’hésite pas à poser des attentes élevées envers ses golfeurs.

«Avec l’alignement dont je dispose, il est impossible de ne pas être enthousiaste. J’aimerais qu’ils obtiennent minimalement des top 5. Si nous pouvons obtenir des podiums, ça serait encore mieux.»

Il a de quoi être optimiste, considérant que deux de ses joueurs ont évolué dans les rangs universitaires américains l’an dernier, un fait rare pour les golfeurs de la province. Sam Reid a porté les couleurs des Trojan de Virginia State en division 2 de la National Collegiate Athletic Association (NCAA), tandis que Calvin Ross vient de compléter sa première campagne avec les Bobcats de l’Université de Texas State University en division 1.

Toutefois, ne croyez pas que le troisième Néo-Brunswickois sera un adversaire moins redoutable au Manitoba. Stuart Earle, qui a préféré entreprendre des études à l’Université McGill en ingénierie, compte aussi contribuer au succès de son équipe.

«En tant qu’équipe, mon souhait est de performer à la hauteur de notre potentiel. Le Nouveau-Brunswick n’a pas connu beaucoup de succès à l’échelle nationale depuis plusieurs années. Avec le talent dont nous disposons, nous espérons laisser notre empreinte lors de ces Jeux. Nous avons tous les outils, il ne reste plus qu’à livrer la marchandise.»

Stuart Earle n’avait pas un poste assuré au début de l’été. Il a eu à faire preuve de détermination pour réussir à obtenir son laissez-passer pour Winnipeg. Seulement les trois premiers du classement de sélection obtenaient le droit de participer aux Jeux du Canada.

«Le processus de sélection a débuté en 2015 et je me suis retrouvé en troisième position en début de saison. Mon avance était très mince, alors j’ai eu à faire preuve de beaucoup de résilience pour assurer mon poste.

Maintenant, il ne lui reste plus qu’à réaliser que tous ses efforts seront enfin récompensés dans un peu plus d’une semaine.

«Mon but était de me qualifier, mais je n’avais pas réalisé l’ampleur de ce tournoi avant le ralliement de la délégation à Moncton la semaine dernière. C’est quelque chose de gros pour moi et je suis très reconnaissant de pouvoir représenter le Nouveau-Brunswick. Ceci confirme que j’avais raison d’accorder autant d’efforts et de sacrifices à ce sport. J’ai un groupe de soutien incroyable autour de moi et je souhaite surtout les rendre fiers.»

Chez les femmes, la province sera représentée par Sarah Holt (Waterville), Laura Jones (Moncton) et Laura Wesselius (Petitcodiac). Laura Jones (288) sera certainement à surveiller après avoir terminé au sommet du classement de qualification des Jeux avec une avance de 54,3 points sur sa plus proche rivale, Sarah Holt (233,7).

Les Jeux du Canada ont lieu cette année à Winnipeg, au Manitoba, du 5 au 13 août.