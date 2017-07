Lutte olympique: Annabelle Boudreau a appris de ses erreurs

Les derniers mois d’Annabelle Boudreau n’ont pas été de tout repos.

En avril, la spécialiste en lutte olympique était couronnée championne canadienne dans le groupe des 43 kilos en style libre. Au début de juillet, l’Acadienne participait aux Jeux panaméricains tenus en Argentine. Avant ce tournoi, elle a eu à mettre le cap à Cleveland, aux États-Unis, afin de prendre part à un camp préparatoire pour ces Jeux.

De retour au Nouveau-Brunswick depuis quelques jours, elle n’aura même pas le temps de défaire sa valise puisqu’elle doit se diriger vers Rexton pour un deuxième camp d’entraînement dans deux jours, cette fois-ci en prévision des Jeux du Canada à Winnipeg dans un peu plus d’une semaine.

La principale intéressée n’a pas connu le succès espéré aux Jeux panaméricains. Elle n’est toutefois pas du genre à s’apitoyer sur son sort.

«J’ai vraiment été déçue et j’ai pris du temps à essayer de tirer du positif de cette expérience. Cependant, je me dis que ça ne peut pas toujours bien aller et que je dois garder la tête haute. Après tout, j’aurais la chance de mieux performer l’an prochain.»

L’athlète âgée de 15 ans n’était pas dans une situation pour connaître du succès. Premièrement, elle ne pouvait compter sur l’appui de ses entraîneurs, puisque ceux-ci n’avaient pas fait le voyage en Amérique du Sud. Aussi, elle a tenté une expérience qu’elle ne reproduira plus à l’avenir.

«J’ai fait une perte de poids importante de 18 livres avant le début du tournoi. J’avais pris la décision de combattre à 43 kilos puisque je pensais avoir plus de chance de remporter la compétition dans cette catégorie. Je désirais savoir comment mon corps allait réagir à ce traitement. Je ne voulais pas faire cette expérience plus vieille lors de compétitions plus importantes. Je peux avouer que ce régime m’a épuisée avant d’arriver en Argentine.»

Annabelle Boudreau souhaite aussi faire un ajustement majeur d’ici son départ pour la province du Manitoba.

«J’étais beaucoup trop nerveuse avant mes combats. Je faisais mon entrée sur le tapis et je n’étais pas assez concentré. Lorsque tu débutes une rencontre dans cet état d’esprit, les choses sont beaucoup plus difficiles à gérer. Je vais donc tenter de me calmer et d’utiliser des techniques de relaxation pour la prochaine compétition.»

Pour ce qui est des Jeux du Canada, la jeune prodige, qui combattra cette fois-ci chez les 44 kilos, vise un podium. Elle s’attendait toutefois à faire face à une opposition relevée. Selon elle, sa plus grande adversaire devrait être Alexia Seal, qui vient tout juste de remporter la médaille d’or aux Jeux panaméricains dans la catégorie junior.

«Elle sera certainement difficile à battre, mais je crois être en mesure de bien m’en tirer. Si je n’arrive pas à remporter la médaille d’or, je souhaite au moins terminer dans le top 3.»

Contrairement à toutes les autres compétitions, elle a une motivation supplémentaire.

«Pour moi, ces Jeux sont extrêmement importants. Il s’agit de ma seule opportunité d’y participer, contrairement aux Jeux panaméricains où j’ai encore plusieurs années devant moi. Ceci pourrait être la dernière fois où je pourrais représenter ma province, alors je compte en profiter au maximum.»