Relève en triathlon: les efforts de Cédric Boily rapportent

Cédric Boily souhaite voir un plus grand nombre de jeunes s'intéresser au triathlon. Il a formé un club, les Mariners de Moncton.

En 2015, l’Acadien Cédric Boily a lancé, pour la première fois de l’histoire du Nouveau-Brunswick, un club de développement junior en triathlon, les Mariners de Moncton, qui a pour but d’initier les jeunes à ce sport et à promouvoir le bien-être à travers l’activité physique. Cette année, il est à l’origine de la course Assomption Vie Kids of Steele Triathlon, destiné aux jeunes âgés entre de 6 à 13 ans.

L’évènement qui aura lieu à Moncton le samedi 22 juillet se veut avant tout une opportunité pour les jeunes de faire leurs premiers pas dans cet univers qui ne cesse de gagner en popularité.

«Il s’agit d’une activité très inclusive. Les jeunes n’ont pas besoin d’avoir de l’expérience ou certaines habiletés sportives pour pouvoir y participer. N’importe quel enfant qui souhaite venir s’amuser est le bienvenu.»

À quelques jours de la course, la réponse de la population semble plus que positive.

«Pour l’instant, nous avons dépassé nos objectifs à l’interne en ce qui a trait au nombre de participants et nous anticipons d’autres inscriptions de dernières minutes. S’il y a plus de demandes, nous n’aurons aucune misère à accommoder plus de gens si nécessaire.»

Cédric Boily a lancé ce projet après avoir constaté que la majorité des triathlons organisés dans la région étaient uniquement destinés aux adultes.

«Je pense qu’il n’y a pas de manque du côté des adultes pour ce genre d’activités. Pour l’une des rares fois de l’été, il n’y a pas de course de ce genre au Nouveau-Brunswick en fin de semaine. Toutefois, on y retrouve très peu d’activité destinée uniquement aux enfants. Il est primordial de former la prochaine génération, alors j’ai jugé nécessaire de mettre en branle ce projet.»

Avec cette initiative, tout comme celle de lancer son club de développement, Cédric Boily souhaite pouvoir piquer la curiosité des jeunes et de les inciter à pratiquer ce sport. Selon lui, il y a beaucoup de potentiel dans la province.

«L’idée derrière la formation de notre club était de créer une plus grosse banque d’athlètes qui vont éventuellement représenter le Nouveau-Brunswick lors de compétitions provinciales et nationales. L’objectif est le même avec cette course, où nous souhaitons trouver des jeunes qui seront à la hauteur du potentiel de notre population.»

Les Jeux du Canada auront lieu dans quelques jours à Winnipeg. Cette année, six Néo-Brunswickois participeront à l’épreuve du triathlon, dont quatre qui appartiennent au club des Mariners de Moncton. Cédric Boily souhaite voir davantage de jeunes s’y présenter lors des prochains Jeux en 2021.

«J’ai recruté quelques jeunes qui avaient l’ambition de représenter la province dans ce sport l’an dernier, mais la réalité est qu’il n’y en a pas assez qui pratiquent ce sport dans la région. Avec nos initiatives que nous lançons et un peu de chance, lors du prochain cycle des Jeux du Canada, il y aura un peu plus de jeunes de notre région qui tenteront de faire l’équipe. De cette façon, le produit et la qualité des athlètes vont continuer d’augmenter.»

Le départ aura lieu samedi matin à 8h au parc Centenaire de Moncton. Les frais d’inscriptions sont les mêmes pour tous les groupes d’âge, soit de 25$.

Quatre fois champion du Triathlon Chaleur

Le principal intéressé a pour sa part connu sa part de succès en fin de semaine dernière lors de la 13e édition du triathlon Chaleur de Beresford. L’athlète originaire de Moncton a réussi à dompter le parcours de 750 mètres de nage, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course en 56m43s, obtenant du même coup la première position pour la quatrième fois de sa carrière.

«Mon seul objectif était de m’amuser et de profiter du beau parcours. Je n’ai pas été déçu, puisque les conditions étaient vraiment belles. Je me suis bien senti du début à la fin et je n’ai pas rencontré d’imprévus lors de la course.»

Lee Roy, de Bathurst, a terminé deuxième avec un chrono de 1h00m02s, tandis que Alex L’Heureux, de Hanwell, a complété le podium grâce à un temps de 1h00m44s. En ce qui a trait au duathlon, les trois premières places ont été enlevées par Sylvain Arseneau, de Petit-Rocher (1h01m03s), talonné par Pascal Arseneault, de New Richmond (1h03m41s), suivi de Bradley Wood, de Ludlow (1h08m33s).