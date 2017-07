Fisher Cats: la meilleure saison de sa carrière à 38 ans

Mike Ivey est comme le bon vin, il est encore meilleur en vieillissant. Le receveur des Fisher Cats de Moncton semble être tombé dans la fontaine de jouvence quand il était petit. Les années passent, mais le numéro 5 est toujours aussi efficace. Sauf que même lui réalise que sa carrière ne sera pas éternelle. Le joueur acadien veut donc savourer pleinement chaque moment de ce qui est jusqu’à maintenant une très belle saison.

Au plan individuel, le receveur connaît sans doute la meilleure campagne de sa carrière.

Après 17 rencontres, sa ronflante moyenne de ,365 lui permet de se retrouver au sixième rang dans la colonne des meilleurs frappeurs de la Ligue de baseball senior du Nouveau-Brunswick.

Mais à 38 ans, le joueur acadien se rend bien compte qu’il se rapproche du bout du voyage.

«Pour moi, c’est juste une autre saison. Il n’y a rien de trop spécial à ce jour. J’essaie juste de m’améliorer chaque jour, soit le même processus que je suis depuis presque 20 ans», explique-t-il.

Comment explique-t-il le succès qu’il connaît présentement?

«Aucune idée! J’ai peut-être la chance de mon côté cette année. Mais en terme de préparation ou de processus, je n’ai rien changé. Je n’ai rien changé depuis 18 ans. Je me suis dit que ça a fonctionné pendant toutes ces années. Pourquoi changer ça maintenant?»

Il est permis de se demander pendant encore combien de temps il peut tenir son bout dans un circuit de plus en plus dominé par les jeunes.

«Ça, c’est peut-être une question pour ma femme!», rigole-t-il.

«On va voir. Je prends ça une année à la fois. Juste au plan physique, c’est très difficile d’être receveur. Mais je ne serais jamais capable d’aller jouer à une autre position.»

Il dit ne pas être pressé pour prendre une décision quant à son avenir.

«On verra comment la saison va se terminer et on prendra ensuite une décision avec la famille. J’ai des enfants de trois ans et de six mois maintenant. Ça va être bientôt le temps que je passe plus de temps à la maison et moins au terrain de baseball.»

Mais c’est clair que Mike Ivey s’éclate toujours autant sur le losange.

Juste à voir son sourire quand il pose les crampons entre les lignes blanches, il n’a pas du tout l’air d’un gars qui se prépare à accrocher sa grosse mitaine.

«C’est un jeu. C’est un sport qu’il faut aimer, sinon le baseball peut venir te hanter. C’est un sport difficile à jouer et si tu n’a pas de plaisir à le jouer, ça devient encore plus difficile. C’est un sport unique.»

L’Acadien de Dieppe aime bien ce qu’il voit des Fisher Cats cette saison, ce qui pourrait bien le motiver à étirer un peu sa carrière.

«Les jeunes sont incroyables. C’est plaisant de les voir jouer. Les prochaines années vont être un succès pour les Fisher Cats. Avec ce qui s’en vient aussi au niveau junior, il est presque le temps que je me tasse de côté et que je laisse la place à la relève.»

L’entraîneur adjoint Jeff Agnew n’en revient pas de voir son ancien coéquipier toujours aussi efficace dans son rôle.

«Il est le même gars que j’ai connu quand il est arrivé dans le senior. Il ne dit rien et il fait son travail. Il connaît bien le jeu et j’adore le regarder jouer. Je sais qu’il y a beaucoup de respect pour lui à travers la ligue», affirme l’ancien releveur.

«C’est le genre de gars qui ne dit pas grand-chose, mais quand quelque chose doit être dit, c’est lui qui va le faire. Et je peux te dire que tous les joueurs dans l’équipe écoutent.»

Ivey a été son receveur pendant cinq saisons avec les Mets.

«J’ai toujours aimé lancer quand il était derrière le marbre. On avait une connexion très spéciale. »

Agnew dit avoir beaucoup de difficulté à imaginer les Fisher Cats sans Mike Ivey.

«Ça va arriver un jour et je n’ai pas hâte que ça arrive. C’est lui le capitaine et il mène cette équipe. Tout le monde l’aime.»