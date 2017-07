Jeux du Canada: l’équipe de balle-molle du N.-B. pourrait surprendre

Les prochains Jeux du Canada se tiendront à Winnipeg, au Manitoba, à partir du 5 août et plusieurs formations néo-brunswickoises ont le potentiel de causer bien des maux de tête à leurs adversaires. L’une de ces équipes est celle de balle-molle féminine, qui ne cesse d’impressionner depuis le début de l’été.

La troupe de Louis Henry accumule les victoires à une vitesse effrénée depuis mai.

En plus d’avoir remporté les honneurs du tournoi Henry Kelly Memorial, les filles ont aussi mérité la médaille d’or lors des East Coast Games en juin. Au total, l’équipe a affiché un dossier de 13 victoires et de seulement 4 défaites durant cette période.

Cette séquence victorieuse est directement liée à la venue de Louis Henry derrière le banc depuis novembre 2016, à la suite d’une démission inattendue. Celui-ci n’avait pas prévu occuper cette fonction, mais il ne pouvait refuser cette opportunité en or.

«Avant mon entrée en poste, il y a eu des conflits qui ont fait en sorte que les entraîneurs ont démissionné. J’étais alors superviseur des programmes pour les hommes et les femmes et j’ai accepté de prendre la relève après avoir été témoin du potentiel de cette équipe. Ça fait très longtemps que je navigue dans cet univers. En fait, j’ai passé ma vie dans ce sport, et je suis heureux d’avoir l’occasion de participer à mes cinquièmes Jeux du Canada.»

La première action du principal intéressé a été de s’entourer d’un groupe d’appuis qui allait contribuer au développement de sa formation.

«J’ai rapidement approché des individus que je connaissais bien, autant d’anciens joueurs que des entraîneurs qui avaient déjà travaillé avec moi, afin de m’épauler. J’ai tenu des camps tous les mois dans la province. Par la suite, les jeunes retournaient dans leur territoire, étant pris en charge par ces individus. J’ai donc décidé de former cette équipe de formateurs afin de pallier le retard et accélérer la préparation.»

Concernant son équipe, Louis Henry aime ce qu’il voit sur le terrain, mais il reste prudent quant à ses prévisions. Lors de la dernière édition des Jeux, la province avait terminé au sixième rang.

«Nous avons une très jeune équipe qui est remplie de promesses. Toutefois, le calibre est très élevé au niveau national, alors la tâche ne sera pas facile. Nous sommes tout de même optimistes.»

Selon lui, il reste encore quelques ajustements à apporter d’ici le début du tournoi. Si l’offensive devait répondre à l’appel, le point d’interrogation se situe en défensive.

«Notre force se trouve à l’offensive où nos filles ont démontré beaucoup de puissance. J’aime bien aussi notre vitesse sur les buts. Cependant, nous avons plusieurs points à améliorer en défensive. Aussi, nos lanceuses devront connaître de bonnes performances au monticule si nous voulons atteindre les rondes des médailles.»

Équipe N.-B. pourra compter sur l’apport de six francophones au sein de son effectif. Louis Henry croit que le retrait de ce sport aux Jeux de l’Acadie a contribué au déclin en popularité de cette discipline chez ce groupe linguistique.

«Par le passé, notre préparation débutait lors des Jeux de l’Acadie. C’est lors de ce tournoi que nous étions en mesure de dénicher des joueuses talentueuses. Nous avons perdu plusieurs athlètes depuis le retrait de cette discipline dans la programmation officielle. La balle-molle va continuer chez les anglophones, puisque c’est encore très populaire, mais l’avenir est incertain pour les francophones.»

Pour l’instant, l’attention est rivée sur les Jeux du Canada et cette formation qui souhaite prouver au reste du Canada que le Nouveau-Brunswick sera à prendre au sérieux cette année.