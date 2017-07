Nouvel entraîneur des gardiens chez les Wildcats

L’organisation des Wildcats de Moncton a annoncé jeudi l’embauche de Joey Perricone à titre d’instructeur des gardiens de but. Il occupera aussi le poste d’entraîneur vidéo.

L’ancien de l’Université St Francis Xavier occupait les mêmes fonctions avec les Huskies de Rouyn-Noranda depuis la saison 2014-2015. En 2016, il a notamment mis la main sur la Coupe du Président.

Le Californien se sent d’attaque pour ce nouveau défi.

«Je suis très excité à l’idée de me joindre à l’organisation des Wildcats de Moncton et de pouvoir contribuer à son succès. Je suis honoré d’avoir été sélectionné pour ce poste et je suis impatient de pouvoir occuper mes fonctions à partir du mois d’août.»

Le directeur des opérations hockey, Roger Shannon, se réjouit à l’idée de pouvoir compter sur homme de la trempe de Joey Perricone afin d’assurer le développement de ses joueurs.

«Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur les services de Joey qui a connu beaucoup de succès lors des trois dernières années avec les Huskies. Il représente une belle addition à notre groupe d’entraîneurs et nous avons hâte de le voir à l’oeuvre avec nos gardiens.»

Cette addition fait suite à celle de Josh Hepditch qui a été embauché plus tôt cet été à titre d’entraîneur adjoint.