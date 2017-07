Titan: 20 ans de souvenirs à Bathurst

La question est simple, mais la réponse l’est pas mal moins. Invité à partager son plus beau souvenir, Sylvain Couturier prend quelques instants pour répondre. C’est que le directeur général en a vécu des choses depuis son arrivée en Acadie.

Le Titan d’Acadie-Bathurst célébrera ses 20 ans en 2017-2018 et l’homme de hockey québécois en a vécu 16. que ce soit à titre d’entraîneur adjoint ou de directeur général.

On pourrait également y ajouter trois autres campagnes comme joueur avec le Titan de Laval dans les années 1980.

Le logo du Titan, il l’a de tatoué sur le coeur.

Tout comme l’Acadie, son milieu d’adoption depuis près de deux décennies.

«J’ai toujours senti que Bathurst était ma place d’adoption. J’aime la ville et les gens. Je ne m’ennuie pas du tout du Québec», raconte-t-il.

«C’est un endroit qu’on appelle maintenant chez nous et j’espère que l’aventure à Bathurst va continuer encore longtemps. Je pense qu’on peut effectivement dire que je suis devenu un vrai Maritimer», rigole-t-il.

Des souvenirs, Couturier en a une malle pleine dans son grenier.

«Honnêtement, j’en ai eu beaucoup. À ma première année comme directeur général (2005-2006), on a été à un match de la coupe Memorial (qui avait lieu à Moncton). On avait perdu en sept matches contre les Remparts de Québec», se souvient-il.

«J’ai aussi beaucoup de bons souvenirs avec les joueurs qui sont passés ici au fil des ans, des Mathieu Perreault, Bruno Gervais, Jonathan Ferland ou Olivier Fillion. Mes plus beaux souvenirs sont avec les joueurs, de voir ce qu’ils sont devenus et pas seulement comme joueurs de hockey.»

On dit que le passé est garant de l’avenir et c’est avec optimisme que le directeur gérant entrevoit les prochaines saisons.

«On avait un plan de trois ans basé sur le repêchage et ça va nous rapporter. On est très confiant pour la prochaine saison avec (Antoine) Morand, (Jeffrey) Viel, (Samuel) L’Italien, (Dawson) Theede, (Adam) Holwell, (Noah) Dobson, (Reilly) Pickard», fait-il remarquer.

«On est en bonne position et pas juste pour cette année. On s’attend à des bonnes saisons dans les deux ou trois prochaines années.»

Selon lui, les années de vaches maigres sont terminées à Bathurst.

«Il faut donner crédit aux nouveaux propriétaires. Je leur ai vendu une idée qui n’était pas facile à vendre parce qu’il fallait être patient. Ils l’ont fait et je pense que nous voyons aujourd’hui les résultats.»

C’est donc les yeux tournés vers l’avenir que Sylvain Couturier amorcera cette 20e saison du Titan.

«L’avenir de l’organisation regarde beaucoup mieux qu’avant. On a fait quelques transactions l’an passé, mais on n’a jamais donné nos choix, on n’a jamais hypothéqué l’équipe. On va continuer à travailler dans ce sens-là pour continuer à avoir un beau produit pour nos partisans.»

Même si on ne peut jamais jurer de rien dans le monde du hockey, le grand patron croit fermement que le Titan est à Bathurst pour y rester.

Finies les rumeurs de vente et de déménagement.

«Je pense que oui. On a vu des choses positives autant sur la glace que dans les estrades l’an passé. Avant les nouveaux propriétaires, on faisait plus du rapiéçage. On échangeait nos choix et on essayait de donner un coup chaque année. C’est difficile de faire ça, surtout dans un petit marché», souligne-t-il.

«Maintenant, la philosophie a complètement changé. On a la patience de développer nos joueurs. Si on veut que la roue continuer de tourner, il faut faire les choses de la bonne manière».

Des surprises et des retours dans le passé

L’organisation du Titan soulignera de belle façon ses 20 ans dans la région Chaleur au cours de l’hiver 2017-2018.

En plus de quelques surprises qui seront dévoilées lors du match d’ouverture, les amateurs auront droit à des soirées Héritages tout au long de l’hiver.

Ces soirées thématiques proposeront aux amateurs un petit retour dans le passé.

Ces petits voyages dans le temps auront lieu le 13 octobre (2013-2018), le 24 novembre (2008-2013), le 26 janvier (2003-2008) et le 23 février (1998-2003).

On profitera aussi de ces célébrations pour souligner l’implication des gens de la communauté qui ont marqué à leur façon l’histoire de l’équipe à Bathurst.

En plus de ce clin d’oeil à la 20e saison, les Méchants Mercredis (il y en aura six au total) offriront aux partisans un rabais de 20% sur tous les billets.

Un logo spécial soulignant les deux décennies de l’équipe au Centre régional K.-C.-Irving sera bien en évidence sur le chandail qui sera utilisé sur le gilet rose lors du match du 27 octobre.

Plusieurs nouveaux concepts promotionnels seront également mis de l’avant au cours de la prochaine saison (les dimanches Maximus, les Soirées étudiantes, les Matchs rédemption et les deux matchs pour 25$).