Aigles Bleues: Jessie Robichaud fera ses débuts sans sa soeur jumelle

Pour la première fois de sa vie, Jessie Robichaud devra jouer sans sa jumelle Terrie. Malgré tout, l’athlète de Lagacéville entrevoit sa nouvelle aventure avec l’équipe de volleyball des Aigles Bleues de l’Université de Moncton avec enthousiasme.

Comme Terrie a décidé de poursuivre ses études à Québec, l’aînée (d’une minute!) fera ses premiers pas dans le circuit du Sport universitaire de l’Atlantique en solo.

Pas de problème, assure-t-elle.

«Ça va être dur, mais on va s’habituer. Ce sera différent, mais je suis certaine que ça va bien aller», précise la joueuse âgée de 17 ans.

«Ça m’intéressait vraiment de me joindre aux Aigles Bleues et j’avais déjà prévu d’étudier à l’Université de Moncton (en criminologie)», poursuit-elle.

La libéro veut faire sa marque dans la ligue universitaire, mais elle dit réaliser qu’une certaine période d’ajustement sera nécessaire.

«Je veux faire ma place dans l’équipe à ma première année. Je veux leur apporter de l’énergie et une bonne défensive», avance la volleyeuse acadienne.

«Je sais que j’aurai des choses à améliorer. Je sais que le jeu sera plus vite et le calibre plus fort. Je réalise que ce sera plus exigeant.»

Le gros avantage qu’elle aura, c’est qu’elle connaît déjà quelques joueuses au sein du Bleu et Or, ainsi que l’entraîneuse Monette Boudreau-Carroll, qui la dirigera dans l’équipe des prochains Jeux du Canada à Winnipeg.

Ses deux coéquipières avec la formation néo-brunswickoise, Bailey Lemieux et Nikki Jamieson, vont aussi l’accompagner chez les Aigles Bleues en septembre.

La pilote de l’U de M pense que sa recrue fera rapidement sa marque au niveau universitaire.

«Elle va bien s’organiser avec nous autres», confirme Monette Boudreau-Carroll.

«Elle commence déjà à comprendre un peu notre système de jeu. Ça fait un an qu’elle est avec nous dans l’équipe des Jeux du Canada. Mais c’est certain que la ligue universitaire va lui apporter un beau défi. Mais ça ne lui prendra pas de temps à s’adapter.»

Jessie Robichaud aura toutefois une grosse commande sur les bras dès sa première saison, soit de remplacer une joueuse de cinquième année.

«Elle est forte défensivement. C’est certain qu’elle a des grands souliers à remplir (ceux de Catherine Guitard), mais elle est très solide et je m’attends à des bonnes choses d’elle», constate l’entraîneuse des Aigles Bleues.

Guitard n’est pas la seule qui quitte le nid, puisque Judith Desjardins, Rachelle Lemoine et Alyssa Turenne ont aussi terminé leur stage universitaire.