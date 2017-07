Plus de 300 Néo-Brunswickois fin prêts à briller à Winnipeg

Dans exactement une semaine, soit le 28 juillet, les Jeux d’été du Canada prendront leur envol à Winnipeg, au Manitoba. La délégation du Nouveau-Brunswick sera présente et en grand nombre, considérant que ce sont plus de 300 athlètes qui prendront part aux différentes compétitions.

Nicole Smith, chef de mission pour le Nouveau-Brunswick, croit que les 21 formations néo-brunswickoises sont fin prêtes.

«Nous sommes très fiers de nos équipes qui sont toutes très talentueuses. Il s’agit d’un groupe d’athlètes qui a travaillé d’arrache-pied depuis plusieurs années pour se rendre à cette étape.»

Lors des derniers Jeux tenus en 2013 à Sherbrooke, au Québec, la province avait récolté un total de seize médailles (5 d’or, 5 d’argent, 6 de bronze) . Même si la principale intéressée aimerait voir ses jeunes obtenir leur part de podiums, l’objectif n’est pas de se retrouver au sommet du classement des médailles aux termes des deux semaines de compétitions.

«Nous ne nous sommes pas vraiment fixé d’objectif en matière de chiffres. Nous avons connu de très bonnes performances à Sherbrooke et nous souhaitons obtenir de belles réussites encore une fois cette année. Pour nous, c’est beaucoup plus qu’une question de médailles, nous nous concentrons davantage sur le grand portrait du développement des athlètes à long terme dans leur cheminement sportif.»

«Il s’agit d’une première expérience pour la plupart de ces jeunes, alors nous désirons d’abord qu’ils s’amusent durant ces Jeux. Il y a les médailles, certes, mais aussi l’esprit sportif et le dépassement de soi qui est important.»

Concernant les forces individuelles de cette délégation, Nicole Smith préfère rester prudente. Selon elle, rien n’est jamais certain dans ce genre de compétitions.

«Pour ce qui est de nos forces et faiblesses, il s’agit toujours d’un exercice difficile à faire. C’est la beauté du sport après tout, puisqu’on ne sait jamais comment les choses vont se dérouler. Cependant, nous avons des attentes élevées pour certains athlètes qui ont bien performé à l’échelle provinciale et nationale. Toutefois, je préfère ne pas avancer de nom afin de ne pas mettre plus de pression sur leurs épaules.»

Selon elle, il y a quelques sports qui ont vu les Néo-Brunswickois connaître leur part de succès en 2013 et qui devraient encore une fois retenir l’attention cette année.

«L’athlétisme, l’aviron et la lutte sont trois sports dans lesquels nous avons l’habitude de bien performer et je crois que l’histoire se répétera à Winnipeg. Je suis aussi optimiste pour les autres sports. Nous allons certainement être en mesure d’offrir une bonne opposition dans toutes les épreuves.»

Nicole Smith souhaite surtout que les participants reviennent à la maison en étant satisfaits de leur performance, même s’ils n’obtiennent pas les résultats escomptés.

«J’espère que nos athlètes vont sortir de cette expérience avec la tête bien haute et le sentiment du devoir accompli. Qu’ils terminent en première ou cinquième position, je souhaite qu’ils laissent tout sur le terrain et qu’ils aient fait du mieux de leur capacité.

La principale intéressée espère aussi que les Néo-Brunswickois profitent de cette occasion pour apprendre à connaître les autres participants.

«La beauté avec les compétitions multisports est aussi de développer des liens d’amitié avec les athlètes de notre propre délégation et des autres provinces. Cet aspect fait en sorte que les Jeux du Canada sont définitivement un événement unique.»