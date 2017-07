Roger LeBlanc roulera vers un record Guinness… à reculons!

Roger Leblanc n’a pas fini de nous étonner. En effet, même s’il avance en âge, sa détermination reste la même que lorsqu’il était dans la vingtaine.

L’homme qui détient déjà six records Guinness tentera d’ajouter deux autres marques mondiales à son palmarès le 29 juillet.

«Je ne veux pas être assis dans ma chaise berçante à l’âge de 65 ans et me dire que j’ai passé à côté d’une belle opportunité lorsque j’avais 52 ans. Je veux le faire tandis que j’en suis encore capable et ne pas avoir de regret dans le futur. Je suis en bonne forme, donc je le fais.»

Pour son premier essai, il souhaite réaliser un cabré (wheelie) sur une distance d’un kilomètre à bord d’un véhicule tout terrain (VTT). Ah oui, il faut aussi mentionner qu’il exécutera le tout de reculons. La tâche sera loin d’être facile.

«Ce record n’a jamais été tenté auparavant et je n’ai jamais fait une cascade de reculons durant ma carrière. Je pratique pour l’instant dans la cour arrière de mon beau-frère, mais la superficie est uniquement de 400 pieds. Je réussis à couvrir cette distance neuf fois sur dix, mais pour réaliser l’exploit je devais tenir mon équilibre sur l’équivalent de huit fois son terrain. Je dirais que je suis à 75% certain de pouvoir atteindre mon but.»

Il est toutefois beaucoup plus optimiste pour le deuxième record. Avec quatre personnes à bord d’un véhicule Honda 700 Pioneer, il tentera de franchir une distance supérieure à 1,2 kilomètre, toujours en position cabrée. Il avait lui-même établi l’ancienne marque au mois d’août 2014.

Si certains sont dotés d’un talent inné en mathématique ou en art, Roger Leblanc croit pour sa part avoir reçu un cadeau de l’au-delà pour les sports extrêmes.

«Je peux ne pas toucher à une moto pendant deux ou trois ans et retrouver mes instincts après trente minutes de pratique. Je n’ai pas embarqué sur un VTT depuis mon record Guinness obtenu en 2014 à l’aéroport de Moncton (un cabré de 3700 pieds) et je vais seulement avoir l’occasion de faire quelques essais d’ici le 29 juillet. J’en ai suffisamment fait pour que je croie être en mesure de battre les records tout de même.»

Même s’il juge avoir encore quelques bonnes années devant lui, il est conscient que les records seront de plus en plus difficiles à atteindre. Toutefois, il est loin d’être affecté par ceci, puisque sa mentalité a changé au fil des années.

«Il y a plusieurs jeunes extrêmement talentueux qui sont aux trousses de mes records et je crois qu’ils seront en mesure d’établir de nouvelles marques. Si j’étais dans ma vingtaine, je pense que je pourrais les suivre, mais je ne suis plus en assez bonne condition pour le faire. Je tente donc simplement de m’amuser et de nourrir ma passion.»

Après tout, il a déjà atteint les objectifs qu’il s’était fixés au début de sa carrière en 1986.

«Tu ne songes jamais à voir ton nom dans le livre des records Guinness lorsque tu es âgé de 10 ans. Pour ma part, j’ai eu le privilège d’y être à deux reprises et de détenir six marques mondiales. De plus, en septembre 2017 ma photo s’y est retrouvée, ce qui était très spécial. Une photo de soi dans ce livre, c’est un peu comme gagner la loterie. Le nom de mes deux filles se retrouve aussi dans ce recueil, alors je peux dire que j’ai vraiment atteint tous mes objectifs.»

Les curieux auront donc la chance de voir à l’œuvre l’un des Acadiens les plus titrés en sports extrêmes le 29 juillet à l’aéroport de Memramcook à partir de 10h. L’entrée sera gratuite pour tous.