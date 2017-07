Jeux de la Francophonie: l’or pour Shelley Doucet

Équipe Canada Nouveau-Brunswick a brisé la glace au tableau des médailles des VIIIes Jeux de la Francophonie, dimanche, en Côte d’Ivoire. Et elle l’a fait de la meilleure des façons, en s’adjugeant l’or au marathon féminin.

Shelley Doucet, de Quispamsis, a dominé l’épreuve de 42,2 km présentée dans les rues d’Abidjan, en un temps de 2h51m14s. Elle a aisément devancé la seule autre participante à cette course, la Marocaine Fatiha Benchatki, qui a franchi la ligne d’arrivée en 3h13m44s.

La performance de Doucet n’a été que de 7m14s plus lente que le record des Jeux, qui appartient à la Française Michele Leservoisier (2h44m00s), qui avait réalisé l’exploit en 2001 à Ottawa.

Elle a couru les premiers 25 km avec sa concurrente marocaine et s’est séparée dans des conditions très humide et chaude pour gagner par plus de 20 minutes.

L’un des deux porte-drapeau d’Équipe Canada Nouveau-Brunswick, Gabriel Robichaud, aux côtés des drapeaux canadien et québécois. – Collaboration spéciale: Normand A. Léger La délégation d’Équipe Canada Nouveau-Brunswick est accueillie sous les acclamations de la foule. – Collaboration spéciale: Normand A. Léger Mario Tran (-57kg, en rouge) a été le premier athlète d’Équipe Canada Nouveau-Brunswick en compétition, samedi avec le début des compétitions de lutte libre. Il a malheureusement perdu son match pour la médaille de bronze 4 à 0 devant le Français Youssoup Deliev. Jonathan Gionet amorce son mouvement au lancer du poids. – – Collaboration spéciale: Normand A. Léger Samantha Stewart goûte à sa médaille de bronze en lutte féminine. – Collaboration spéciale: Normand A. Léger

«Je suis excitée. C’était toute une course, je ne m’attendais pas de gagner. L’autre femme avait un temps bien plus rapide que le miens et mon plan était de la garder dans mon champ de vision dès le départ. J’ai opté pour un pas plus rapide à mi-chemin et elle ne m’a pas suivie. Je savais que je pouvais garder ce rythme et l’emporter.»

«J’ai beaucoup apprécié l’appui lors de la course. Du 37e au 40e kilomètre, il y avait plusieurs jeunes et des gens dans la rue qui nous appuyaient. J’ai même donné la main aux jeunes à certains endroits. C’était la première fois que je terminais un marathon sur une piste. J’ai même couru avec un homme à la fin. C’était excitant et incroyable.»

Pour sa part, la porte-drapeau de la formation néo-brunswickoise à la cérémonie d’ouverture de vendredi, Samantha Stewart, est parvenue à enlever la médaille de bronze en lutte libre dans la catégorie féminine des 53 kg.

Mais cela n’a pas été facile. Elle s’est d’abord inclinée 10 à 0 en demi-finale face à la Canadienne Kristina McLaren, qui allait plus tard enlever l’or. Mais l’athlète de Fredericton s’est habilement repris dans le match pour la troisième position en s’imposant 4 à 0 sur la favorite locale, Temogo Soro.

«C’est ma deuxième médaille aux Jeux de la Francophonie, a mentionné Stewart qui avait aussi raflé le bronze aux Jeux de Nice, il y a quatre ans. Mon objectif était de demeurer concentrée sur ma technique et j’ai voulu finir fort. J’ai été agressif contre elle, j’ai voulu la contrôler et travailler sur sa tête. Elle a monté son bras et j’ai vu l’occasion de la prendre et de la lever. On s’entraînait pour cette manoeuvre depuis un certain temps. Je suis très heureuse d’avoir pu bien représenter le Nouveau-Brunswick. La Côte d’Ivoire est un bel endroit. C’est un gros accomplissement au niveau international.»

Le lanceur de poids de Bathurst, Jonathan Gionet, a pris part à la finale et a terminé le concours avec un tir de 15,40 mètres, bon pour la sixième et dernière place. Le gagnant a été Frack Dann Elemba Owaka, du Congo, grâce à une performance de 19,99 mètres.

Mario Tran (-57kg) a été le premier athlète d’Équipe Canada Nouveau-Brunswick en compétition, samedi avec le début des compétitions de lutte libre. Il a malheureusement perdu son match pour la médaille de bronze 4 à 0 devant le Français Youssoup Deliev. Plus tôt dans la journée, Tran avait encaisse un cuisant revers de 18 à 7 aux dépens de l’Arménien Mkistar Grigoryan.

Alisa Arsenault et Mathieu LeBlanc, en création numérique, étaient aussi en compétition samedi, côté artistique. Le vernissage en sculpture, photographie et littérature a eu lieu vendredi pour Émilie Lavoie, Annie-France Noël et Gabriel Robichaud.

À surveiller lundi, Darrian Sterling va tenter d’ajouter à la récolte des médailles néo-brunswickoises alors qu’elle est inscrite en lutte libre féminine chez les 69 kg. Elle disputera son premier combat éliminatoire contre Amanda Savard, de l’Équipe Canada-Québec.

Propos recueillis par Normand A. Léger, d’Équipe Canada Nouveau-Brunswick.

Une équipe colorée et dynamique

L’Équipe Canada Nouveau-Brunswick a arboré sa couleur et son dynamisme dans son entrée dans le Stade Félix Houphouet Boigny, vendredi soir à Abidjan, en Côte d’Ivoire, pour l’ouverture officielle des VIIIe Jeux de la Francophonie, derrière les porteurs de drapeaux Gabriel Robichaud, de Dieppe, et Samantha Stewart, de Fredericton.

La délégation néo-brunswickoise, comprenant 35 athlètes, artistes et les membres de la mission, ont défilé avec les autres délégations devant la cinquantaine de chefs d’État et chefs de délégation présents pour la cérémonie.

Pour l’artiste et candidat en littérature Gabriel Robichaud, c’est une première compétition internationale et il était le porteur de drapeau du Canada Nouveau-Brunswick avec ceux du Canada et du Canada-Québec.

«L’accueil des gens a été incroyable et entrer dans le stade avec le drapeau devant les milliers de spectateurs était étonnant, a-t-il dit. Il y avait beaucoup de fébrilité et, comme Acadien, j’étais fier de porter ce drapeau ici aux VIIIe Jeux de la Francophonie.»

Pour la lutteuse Samantha Stewart, le fait de porter le drapeau devant sa délégation a été une expérience sans pareil.

«C’était super, a-t-elle relaté lors de la cérémonie. Il y avait beaucoup d’énergie dans la foule et c’était un sentiment incroyable d’entendre les applaudissements des spectateurs. Je pouvais brandir le drapeau du Nouveau-Brunswick. Je n’ai pas tellement eu cette chance de porter le drapeau sur la scène internationale.»