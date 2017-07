Jeux de la Francophonie: Darrion Sterling rate le podium de peu

La lutteuse Darrion Sterling a malheureusement raté de peu le podium dans la catégorie féminine des 69 kg, lundi, aux VIIIes Jeux de la Francophonie, à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

La porte-couleurs d’Équipe Canada Nouveau-Brunswick a perdu son match de médaille de bronze 3 à 1 face à Pauline Lecarpentier, de la France.

En huitièmes-de-finale, Sterling l’avait pourtant emporté 10 à 0 face à Demos Memneloun, une athlète du Tchad. Elle s’est cependant inclinée 8 à 2 devant Kayla Brodner, du Canada, en quart de finale, pour être reléguée en division consolation. Elle avait eu raison d’une athlète du Québec, Amanda Savard, 4 à 2 à son premier match.

«Dans le match de quart de finale (contre Brodner), je ne crois pas que j’aurais dû perdre, a mentionné Darrion Sterling. J’aurais pu faire des choses différemment. J’ai combattu avec force et j’ai suivi les directives de mon entraîneur. C’est plutôt une différence au niveau technique et en plus, j’étais malade. Je sais que je dois améliorer des techniques et mon conditionnement physique. J’ai combattu quatre filles, dont deux Canadiennes, et j’ai assez bien réussi. J’aime être sur le tapis avec mon nom inscrit dans mon dos et représenter mon pays et ma province.»

Chris Robertson débute sa compétition d’athlétisme, mardi, avec les cinq premières épreuves de son décathlon, soit le 100 mètres, le lancer du poids, le saut en hauteur, le 400 mètres et le saut en longueur. Alex Whitmer sera également sur le terrain, au saut en hauteur. – AN

Propos recueillis par Normand A. Léger, d’Équipe Canada Nouveau-Brunswick.