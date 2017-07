Laura Dickinson est invincible… même au Pérou!

Laura Dickinson est pratiquement invincible depuis son début de saison en athlétisme. Samedi, elle a ajouté une médaille d’or à l’épreuve féminine du 5000 mètres, et du même coup un nouveau record canadien chez les juniors, lors des Championnats panaméricains juniors d’athlétisme à Lima, au Pérou.

La principale intéressée en était à sa première participation en compétition internationale. Cette médaille représente donc beaucoup pour cette jeune athlète âgée de seulement 18 ans.

«C’était vraiment excitant. J’étais simplement satisfaite d’avoir été en mesure de faire partie de l’équipe canadienne, mais c’est encore plus incroyable d’avoir remporté une épreuve. Je souhaitais obtenir un podium pour ma province et mon pays et j’ai atteint mon objectif.»

Laura Dickinson a semblé drôlement se plaire à Lima, au Pérou, en fin de semaine. – Gracieuseté

Deux semaines plus tôt, elle a fracassé deux records juniors, dont celui du 5000 mètres pour une première fois, aux Championnats nationaux d’athlétisme, présentés à Ottawa, ainsi que celui à l’épreuve du 3000 mètres steeplechase. Elle a aussi éclipsé la marque de Geneviève Lalonde à l’épreuve du 3000 mètres en juin à Saint-Jean, croisant le fil d’arrivée huit secondes plus rapidement que la fusée acadienne l’avait fait en 2008.

Même si sa saison estivale a été bien chargée, l’athlète originaire de Miramichi n’a pas terminé son travail de destruction. Elle a maintenant les yeux rivés sur les prochains Jeux d’été du Canada qui se tiendront à Winnipeg, au Manitoba, dans une semaine.

Cette compétition devrait la sortir quelque peu de sa zone de confort habituelle.

«Je vais affronter des filles beaucoup plus expérimentées cette fois-ci. La plupart du temps, mes adversaires ont sensiblement le même âge que moi, ou peut-être une ou deux années de plus, mais à Winnipeg elles pourront avoir jusqu’à 23 ans. Cependant, j’ai confiance de pouvoir bien performer.»

Son plan de match est bien simple. Elle adoptera la même approche qui lui a permis de connaître tant de succès jusqu’à maintenant.

«Je vais tout donner à l’intérieur de mes capacités et les résultats devraient suivre. Je ne sais pas comment mon corps va réagir, mais je vais certainement tout faire en mon possible afin de livrer une bonne performance.»

Après ces Jeux, Laura Dickinson devra déjà se préparer afin d’entreprendre un nouveau chapitre de sa vie. En effet, à partir de septembre, elle portera les couleurs des Gryphons de l’Université de Guelph.