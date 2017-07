Vélo de montagne: la progression fulgurante de Rémi Levesque

En 2013, Rémi Levesque effectuait ses premiers pas dans l’univers du vélo de montagne de façon récréative. Deux ans plus tard, il prenait part à sa première compétition officielle lors de la finale des Jeux de l’Acadie présentée à l’Île-du-Prince-Édouard, récoltant une médaille d’argent au passage. Dans quelques jours, ce jeune homme talentueux atteindra une nouvelle étape dans son développement, alors qu’il s’envolera pour Winnipeg au Manitoba, afin de prendre part aux Jeux d’été du Canada.

Sa progression est fulgurante, certes, mais le plus impressionnant est qu’il a reçu une exemption de Cyclisme Canada afin de participer à ces Jeux. En effet, âgé de seulement 15 ans, l’athlète originaire d’Edmundston ne devrait pas être éligible, puisque cette compétition est normalement destinée aux participants âgés de 17 à 23 ans. Il est donc très heureux d’avoir obtenu le feu vert du comité.

«Je trouve qu’il s’agit d’une très grosse réussite. Avec les nombreuses courses et l’entraînement, tout se déroule rapidement, mais je suis fier d’avoir accompli ce fait d’armes. C’est un grand honneur pour moi de pouvoir représenter ma province à l’échelle nationale.»

Selon lui, plusieurs facteurs expliquent son ascension vers l’excellence.

«Premièrement, l’appui de mes parents est incroyable. Sans eux, il m’aurait été impossible d’atteindre mes objectifs. Ensuite, je dois dire que ma détermination a permis de constamment me dépasser. J’ai travaillé extrêmement fort pour être à ce niveau et pour y arriver, j’ai eu à mettre beaucoup d’effort dans ma préparation physique. Il ne faut pas oublier non plus l’apport de mes entraineurs. Je pense notamment à Julie Levesque et à Gino Clavette, qui ont été très importants dans mon développement. Tout ce qu’ils ont fait pour moi depuis deux ans est vraiment spécial et j’en suis très reconnaissant.»

Les attentes de Rémi Lévesque en termes de résultats sont modestes. Il compte plutôt se servir de cet événement afin de s’outiller.

«C’est certain que j’aimerais battre les participants plus âgés que moi, mais ce sera loin d’être facile. Cependant, je vais faire de mon mieux et donner le meilleur de moi-même lors des courses. L’expérience que je vais acquérir à Winnipeg me sera utile pour les prochains Jeux de 2021.»

Depuis que le principal intéressé a appris la nouvelle de sa sélection en juin, son approche a complètement changé à l’entraînement. Il doit maintenant s’assurer de suivre la cadence face à des adversaires beaucoup plus expérimentés.

«Je vais affronter des athlètes âgés dans la vingtaine qui sont parmi les meilleurs en vélo de montagne au Canada, alors je vais devoir être au sommet de mon art. Je suis prêt et j’ai hâte de voir ce que ça va donner.»

Celui qui participera dans les trois épreuves officielles, soit la course à relais, la course de vitesse et la course cross-country, ne sent pas de pression supplémentaire à quelques jours de son départ, et ce, même s’il a obtenu un statut exceptionnel.

«C’est évident que ce ne sera pas facile du tout et qu’il y aura une certaine nervosité, mais je suis heureux d’être simplement présent. Je vais certainement avoir du plaisir et je souhaite avant tout vivre une belle expérience aux côtés de mes coéquipiers.»

Pour l’instant, Rémi Lévesque se concentre sur les Jeux du Canada. Par la suite, il compte vivre au jour le jour et voir où son sport le mènera.

«Je n’ai pas vraiment d’objectifs à long terme. Je veux vivre le moment présent. Toutefois, je n’ai aucune idée où le vélo peut m’apporter, mais j’aimerais bien voir. Alors, je laisse toutes les portes ouvertes et je vais prendre des décisions au fur et à mesure.»

Anthony Arseneau, de Dieppe, et Craig Marshall, de Quispamsis, complèteront le trio de cyclistes pour la délégation du Nouveau-Brunswick.