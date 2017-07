Deux autres acquisitions chez les Aigles Bleus

Le défenseur Danick Crête et l’attaquant Alexis Roy se présenteront au camp d’entraînement des Aigles Bleus en septembre. - Gracieuseté

Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton viennent d’ajouter deux autres joueurs à leur formation. Ils ont embauché le défenseur Danick Crête et l’attaquant Alexis Roy, a fait savoir le directeur des opérations hockey Jean-François Damphousse.

Originaire de Rigaud, au Québec, Danick Crête a évolué pour les Tigres de Victoriaville, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, et les Braves de Valleyfield, de la Ligue de hockey junior AAA du Québec. En 49 matchs la saison dernière avec les Braves, l’arrière gaucher a récolté 10 buts et 48 passes pour 58 points.

«Je suis vraiment excité de poursuivre mes études à l’Université de Moncton et de jouer pour un programme de hockey aussi prestigieux, a commenté Crête, qui est inscrit au programme d’administration des affaires. Je crois que l’encadrement me permettra de continuer ma progression comme joueur de hockey et en tant qu’étudiant afin de sécuriser mon avenir.»

Alexis Roy a joué la dernière saison avec les Crushers de Pictou County, de la Ligue de hockey junior des Maritimes. Il a terminé deuxième meilleur pointeur de la ligue, récoltant 37 buts et 52 passes pour 89 points en 50 rencontres. La saison auparavant, il a accumulé 92 points en 53 matchs avec Vaudreuil-Dorion, de la Ligue de hockey junior AAA du Québec. Il poursuivra ses études en administration des affaires.

«Après la saison dernière, plusieurs options se sont présentées devant moi autant au Canada que du côté des collèges américains, a indiqué Roy. L’Université de Moncton s’avère pour moi la meilleure option afin de poursuivre mes études dans le domaine que je désire et pour poursuivre ma progression en tant qu’athlète.»

«Danick possède de belles qualités offensives et je crois qu’il pourra très bien s’ajuster au niveau universitaire, a précisé Damphousse. Suivant une saison exceptionnelle au niveau midget AAA, où son équipe a remporté le championnat de ligue, il s’est joint aux Tigres de Victoriaville. Une blessure à un genou et une longue réhabilitation l’ont forcé à terminer au niveau junior AAA, où il a persévéré et excellé. Il a d’ailleurs été fortement recommandé par ses anciens entraîneurs.»

«Alexis est un joueur de caractère qui peut contribuer à diverses facettes du jeu, a ajouté le directeur des opérations hockey du Bleu et Or masculin. Il a un potentiel offensif et il n’a pas peur de créer des chances pour ses coéquipiers. Son entraîneur chez les Crushers, Doug Doull, croit au potentiel d’Alexis. Je suis vraiment heureux qu’il se joigne à notre programme.»

Les Aigles Bleus débuteront officiellement leur camp d’entraînement le 1er septembre.