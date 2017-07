Jeux de la Francophonie: le N.-B. ajoute l’argent à sa collecte

Après Samantha Stewart et sa médaille de bronze en lutte féminine dimanche, l’autre porte-drapeau d’Équipe Canada Nouveau-Brunswick, Gabriel Robichaud, a bien répondu à l’appel en remportant la médaille d’argent en littérature, mardi, aux VIIIes Jeux de la Francophonie, à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

La nouvelle de l’artiste de Dieppe âgé de 27 ans, intitulé Char, a obtenu la deuxième place parmi les 24 concurrents dans cette catégorie artistique, ce qui porte la récolte néo-brunswickoise en Afrique à une médaille d’or (Shelley Doucet au marathon féminin, dimanche), une d’argent et une de bronze.

«Je suis excité de cette médaille et le tout s’est déroulé tellement vite, a révélé Robichaud. On m’avait demandé pour un drapeau du N.-B. en arrière scène et je ne savais pas pourquoi. Je suis heureux, très ému et j’en dois beaucoup aux gens qui croient en moi. C’est une autre étape de mon parcours et une tape sur l’épaule. C’est formidable.»

Gabriel Robichaud a ajouté qu’il s’est servi de la langue acadienne avec des expressions de son coin du pays en guise d’inspiration pour sa nouvelle littéraire.

«C’est notre façon d’aborder le français, de rendre la langue vivante. Je ne sais pas ce qui a accroché les membres du jury, entre la langue, l’histoire et le récit. J’ai écrit quelque chose qui les a rejoints et je suis très heureux. Cette médaille et le podium me permettent d’escalader les marches petit à petit. Je veux continuer à les gravir. Je suis digne de cela. J’ai l’intention de poursuivre, car je n’arrêterai pas d’écrire. Je me considère un comédien qui écrit et un écrivain qui joue. Cette nouvelle est à la base d’une pièce de théâtre que je veux développer et la présenter. Les Jeux m’ont donné cette chance.»

Chris Robertson (67), d’Équipe Canada Nouveau-Brunswick, tente de devancer ses rivaux du décathlon au sprint de 100 mètres. – Collaboration spéciale: Normand A. Léger

Au niveau sportif, le sauteur Alex Witmer, de Moncton, a pris le 5e rang dans la compétition du saut en hauteur en athlétisme.L’athlète mesurant 6 pieds 5 pouces et demi est sorti de sa retraite après avoir abandonné le sport pendant cinq ans. Il a réussi un saut de 2,08m alors que sa marque personnelle était de 2m19.

«Je m’attendais de faire un peu mieux, mais je me sentais bien avec ce retour sur la piste, a déclaré Witmer. C’était cool de revenir après une retraite de cinq ans. Je suis heureux de ma journée. C’est ma première visite en Afrique et je voulais y venir. J’ai débuté mon entrainement il y a huit mois et je suis heureux. Je me sentais bien d’être de retour sur la pelouse. J’ai assisté à quelques rencontres internationales auparavant et celle-ci est ma préférée. C’était très relaxe et la foule était dedans.»

Chris Robertson est présentement en sixième position après la première journée du décathlon, qui sera complété mercredi.

Gabriel Traversy fera son entrée dans les compétitions de judo, mercredi, dans la catégorie des -81kg. Dans les épreuves artistiques, Raphaël Butler et ses musiciens Mathieu Belliveau et Jason Arsenault seront en compétition, en chanson.

Propos recueillis par Normand A. Léger, d’Équipe Canada Nouveau-Brunswick.