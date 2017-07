La symbiose gagnante des Cardinals de Dieppe

Les Cardinals de Dieppe n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires en fin de semaine lors du Championnat de baseball par élimination U-15 AAA présenté à Dieppe. Une victoire en finale par le compte de 9 à 1 face aux Twins de Miramichi leur a permis d’obtenir un laissez-passer pour le Championnat bantam AAA de l’Atlantique qui se tiendra à Grand Falls-Windsor, à Terre-Neuve et Labrador, du 14 au 17 septembre.

Les Cardinals en seront donc à leur troisième présence à ce tournoi, après s’être qualifié en 2011 et en 2015. Même si l’équipe n’a pas connu la défaite durant le week-end (6-0), le pilote de la formation, Jean-Guy Richard, assure que la tâche n’a pas été de tout repos.

«La ligue est très serrée cette année et le calibre de jeu est extrêmement relevé. Toutes les parties étaient difficiles et n’importe quelle équipe avait une chance de remporter les grands honneurs. Toutefois, nous étions prêts et nous avons livré la marchandise. Mes jeunes ont travaillé fort et j’étais heureux de voir leurs efforts être récompensés.»

Selon l’entraîneur, l’équipe est non seulement dominante en défensive, mais aussi au niveau de sa rotation des lanceurs. Toutefois, ces forces ne constituent pas l’arme la plus dangereuse de cette formation.

«Je dirige ces jeunes depuis maintenant six ans et je crois que ç’a été un facteur important dans notre triomphe. Il s’agit majoritairement du même alignement depuis tout ce temps, alors nous avons réussi à créer une symbiose sur le terrain. Nous avons tous grandi ensemble et nous avons surmonté des défis qui nous ont permis de nous retrouver à ce niveau.»

Jean-Guy Richard est un homme confiant en vue du Championnat de l’Atlantique. Selon lui, ses protégés seront en mesure de causer bien des maux de tête aux équipes adverses.

«Je peux déjà garantir que nous avons une chance de remporter ce championnat. Toutefois, nous allons devoir nous assurer d’être en pleine possession de nos moyens dès le début du tournoi. Si nos joueurs sont prêts à travailler fort, nous allons certainement offrir une bonne opposition à nos adversaires. Nous possédons l’effectif pour aller jusqu’au bout.»

Concernant son alignement, le principal intéressé pourra compter sur les services du talentueux lanceur Olivier Potvin. Le lanceur originaire de Dieppe a connu une performance inspirante au cours de la finale face à Miramichi, dimanche, accordant seulement un point en six manches de travail. De plus, il s’est permis rien de moins de neuf retraits au bâton.

«Il s’agissait de l’une des rencontres les plus importantes de ma jeune carrière. Au début, j’étais un peu nerveux, mais j’ai gagné en confiance au fil du match. Tout s’est bien déroulé et je suis fier de ma performance.»

Tout comme son entraîneur, Olivier Potvin croit que son équipe sera en mesure de bien performer à Terre-Neuve et Labrador en septembre.

«Nous allons certainement tout laisser sur le terrain. Je suis persuadé que nous allons bien faire. Notre objectif est de revenir au Nouveau-Brunswick en tant que champion.»