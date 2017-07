Un CrossFest très intensif se prépare à Tracadie

La salle de conditionnement physique L’Asile CrossFit, à Tracadie, devient un lieu de compétition, samedi. Ce jour-là aura lieu le 2e CrossFest qui marque également le deuxième anniversaire du gym, ouvert l’été 2015.

Ce festival de l’entraînement intensif croisé (CrossFit) se déroulera de 9h à 15h. Les participants seront répartis par catégories, hommes et femmes séparés. Pour se classer, ils devront effectuer trois sessions de 8 à 10 minutes.

«Le premier sera principalement cardio. Le deuxième plus technique et axé sur la force. Le dernier, le plus difficile, combinera endurance et résistance physique et mentale», annonce Marc Godin, le propriétaire du gym.

Il s’attend à accueillir une quarantaine d’inscrits. Bien sûr, il aimerait en avoir plus.

«C’est difficile de mobiliser le monde en été. Il y a les vacances et toutes les autres activités. L’année prochaine, on pense faire notre CrossFest plus tard dans l’année, en novembre ou décembre», poursuit le responsable et entraîneur.

Ce deuxième rendez-vous se tiendra en présence de deux athlètes reconnus de la discipline. Chantal Bouchard tentera de se démarquer. La jeune femme originaire du Restigouche a pris part, en mai, à la demi-finale du Championnat du monde de CrossFit, à Albany aux États-Unis.

«Elle est déjà venue s’entraîner à Tracadie», précise Marc Godin.

Pierre-Luc Labbé, de Campbellton, fera le déplacement uniquement à titre de spectateur.

«Peut-être se livrera-t-il à une exhibition.»

Ce policier natif du Québec est en pleine préparation des championnats du monde de CrossFit réservés aux forces de l’ordre. La compétition est programmée le mois prochain, en Californie.

«Le CrossFit, c’est bien plus que des cours collectifs. C’est une confrérie.»

Les inscriptions pour le CrossFest se font sur place ou sur le site internet du gym (www.lasilecrossfit.ca). Elles sont enregistrées jusqu’à vendredi midi. Tarif pour la journée: 50$. Il reste des places.

Le CrossFit, «c’est presque une drogue» – Frédéric Ouellet

L’Asile, à Tracadie, est le seul gym de la Péninsule acadienne à proposer ces entraînements croisés qui mélangent différents types d’exercice visant à améliorer son état de forme et dont le nom est une marque déposée.

Il ne désemplit pas. Il compte présentement plus de 120 adhérents. Ce nombre risque d’augmenter sous peu.

«Je m’attends à une grosse rentrée», prévoit le propriétaire.

Les activités se sont développées pour répondre aux attentes des membres. Depuis janvier, le site a été agrandi d’un espace de 2000 pieds carrés dans lequel sont donnés des cours de type camp militaire (Bootcamp).

Certains sont exclusivement réservés aux femmes enceintes et aux jeunes mamans qui peuvent venir avec leur nourrisson. La discipline séduit. Celles et ceux qui s’y essayent deviennent vite accros.

Frédéric Ouellet s’y est mis il y a deux ans. Quatre à cinq fois par semaine, il assiste à un entraînement. Il ne peut plus s’en passer.

«C’est presque une drogue», confie ce médecin de Tracadie.

Il aime le bien-être éprouvé après chaque séance, ce sentiment de s’être accompli.

«C’est agréable et stimulant de se voir progresser.»

Les charges avec lesquelles il travaille sont plus lourdes qu’au début. Sa corpulence s’est modelée.

«J’ai pris de la masse musculaire et mon ventre est beaucoup plus plat qu’avant», reconnaît-il.

Frédéric Ouellet est inscrit à la rencontre de samedi. Il porte déjà le chandail officiel. Véronique Breau, de Saint-Isidore, aurait bien aimé y participer, mais elle ne peut pas.

«J’ai un tournoi de softball», révèle-t-elle.

Elle a souscrit un abonnement à L’Asile CrossFit en janvier.

«Je me sentais devenir trop sédentaire. J’avais besoin de bouger.»

Elle s’est convertie à ce sport.

«C’est rentré dans ma routine. Ça me fait du bien.»

La jeune femme affirme avoir retrouvé son énergie et a l’impression d’être plus tolérante au stress. C’est sans parler du gain pour sa silhouette.

«En 15 semaines, j’ai perdu 25 livres.»