Jeux de la Francophonie: journée sans médaille pour le N.-B.

Malgré de belles prestations, Équipe Canada Nouveau-Brunswick n’a pas été capable d’ajouter à sa récolte de trois médailles, jeudi, aux VIIIes Jeux de la Francophonie, à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Le judoka Gabriel Traversy, d’Oromocto, a connu une journée difficile, mercredi, à Abidjan. Il a perdu ses deux combats, dont le premier par ippon, et a été éliminé de la ronde des médailles dans la catégorie des -81 kg.

«C’était mon premier tournoi senior international, a tenu à souligner Traversy, toujours d’âge junior. Mon premier combat était bien et j’ai pu projeter mon adversaire. J’aurais aimé faire mieux dans mon deuxième contre le gars de la Côte d’Ivoire. Les gars sont plus forts. Je visais de gagner un ou deux combats. Leur force m’a affecté mentalement. La foule qui criait pour le gars local me stressait.»

Au niveau culturel, Raphaël Butler et ses musiciens Mathieu Belliveau et Jason Arsenault ont pris part à la compétition de chanson. Malgré une excellente prestation avec trois nouvelles compositions, Reset, Dans mes bras et Sans rien devoir à personne, le trio n’a pas été retenu par les juges pour la finale du concours artistique.

«On est sorti de la prestation la tête haute et heureux de la réaction de la foule, a commenté Raphaël Butler. L’énergie de la foule nous en a donné sur l’estrade. On a eu un feeling incroyable devant un public chaleureux. On voulait connecter avec la foule avec notre histoire. La deuxième chanson était plus émotive, avec moi seul à la guitare et la troisième, plutôt rock avec des solos à la batterie, à la base et moi avec ma danse à la claquette. On voulait avoir du plaisir et la foule en voulait davantage, à la fin. On était sur un beau nuage.»

Enfin, Chris Robertson, de Moncton, a terminé la compétition du décathlon, en athlétisme, en 6e position avec une récolte de 6661 points, sa deuxième meilleure performance en carrière. Après le 100 mètres, le lancer du poids, le saut en hauteur, le 400 mètres et le saut en longueur de mardi, il a complété l’épreuve par le 110 mètres haies, le lancer du disque, le saut à la perche, le lancer du javelot et le 1500 mètres, mercredi. Taylor Stewart, du Canada, a été le vainqueur avec 7852 points.

«Je suis heureux de ma participation et de mon pointage, a indiqué Robertson. Les autres candidats avaient beaucoup de talent et le climat était chaud. On était trois du Canada et on a bien réussi. La foule a été extraordinaire et très enthousiaste. C’était amusant. Ma meilleure épreuve a été le saut à la perche et je suis très content. Les Jeux de la Francophonie sont différents, mais c’est intéressant de voir les athlètes d’à travers le monde communiquer entre eux.»

Jeudi, Alex Colpitts (-90kg), Andrew Blaney (-100kg) et Andrew Vienneau (100kg+) seront sur les matelas de judo. Ce sera également la dernière journée des compétitions d’athlétisme avec Barry Britt (5000 m), Naomie Maltais et Elizabeth MacDonald (marteau).

Équipe Canada Nouveau-Brunswick compte toujours une récolte de trois médailles, soit l’or de Shelley Doucet au marathon féminin, l’argent de Gabriel Robichaud en littérature et le bronze de Samantha Stewart en lutte féminine.