Jeremy Michaud apprend aussi vite qu’il court!

Il est peut-être trop tôt pour faire ce genre d’affirmation, mais les performances récentes du jeune Jeremy Michaud semblent indiquer qu’il a le potentiel de devenir l’une des prochaines étoiles de l’athlétisme au Nouveau-Brunswick.

Ces propos sont hâtifs, certes, mais le fait que l’Acadien ait été en mesure de se qualifier pour les Championnats canadiens d’athlétisme jeunesse de la Légion avec aussi peu d’expérience constitue un exploit plutôt impressionnant.

En effet, l’athlète âgé de 14 ans n’avait jamais pris part à une course officielle avant son initiation lors de la finale des Jeux de l’Acadie présentés à Fredericton à la fin juin.

Au terme des quatre jours d’activités, le représentant de la délégation de Madawaska-Victoria retournait à la maison avec deux médailles d’or autour du cou, obtenu lors des épreuves du 200m et du 300m. De plus, son chrono de 25s56c au 200 mètres se veut un nouveau record pour ces Jeux.

Fort de cette première expérience, le principal intéressé renouait avec la victoire, encore une fois au 200m et au 300m, lors des essais pour les Championnats de la Légion canadienne tenus à Moncton le 8 juillet. Grâce à ces prestations, il s’est mérité un poste au sein de la formation du Nouveau-Brunswick qui se dirigera à Brandon, au Manitoba, du 9 au 13 août. D’ailleurs, le natif d’Edmundston sera le plus jeune athlète dans sa catégorie cadet (14-15 ans).

Jeremy Michaud a encore du mal à croire ce qui lui arrive présentement.

«C’est un exploit pour moi de pouvoir participer à ces Championnats. J’ai seulement fait mes premiers pas dans ce sport il y a un mois et maintenant je me retrouve dans cette situation. C’est certainement très spécial comme sentiment.»

Il tenait d’ailleurs à souligner l’apport de ses parents au travers de ces dernières semaines hautes en couleur.

«Sans leur soutien, je ne serais pas où j’en suis présentement. Franchement, probablement que je n’aurais jamais tenté ma chance en athlétisme.

Il est aussi reconnaissant envers son entraîneur Keith Kertson qui lui apporte de judicieux conseils depuis le début de leur collaboration, en juin. Justement, le mentor de Jeremy croit posséder entre ses mains un athlète au potentiel énorme.

«Quand je l’ai rencontré, j’ai tout de suite remarqué qu’il était prêt à apprendre et à travailler. Nous nous sommes accordés rapidement et, depuis, il ne fait que progresser. Il est naturellement compétitif et il ne ménage jamais sur les efforts. Il est sans aucun doute un athlète spécial.»

Toutefois, il reste prudent dans ses prédictions envers son protégé concernant les Championnats de la Légion. Pour lui, l’important est avant tout de gagner en expérience afin d’être mieux outillé lors de sa prochaine participation en 2018.

«Nous sommes réalistes quant aux objectifs que nous nous sommes fixés. Jeremy n’est âgé que de 14 ans, alors il sera le plus jeune participant dans sa catégorie cadet (14-15 ans). Les vagues d’âges font en sorte que la première année dans une catégorie est toujours plus difficile, tandis que les attentes sont élevées lors de la deuxième participation. L’an prochain sera sa grosse année chez les cadets.»

«Cette année, je souhaite qu’il se concentre sur une étape à la fois. Donc, il ne faut pas penser à la finale dès le début des activités, mais bien aux quarts de finale. S’il peut se retrouver dans le top 16, ça serait spectaculaire. J’ai confiance en lui et je suis persuadé qu’il sera en mesure de réaliser de grandes choses à Brandon.»