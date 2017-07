Le soccer est une affaire de famille chez les Beaulieu

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la famille Beaulieu de Grand-Sault aime le soccer. En effet, si vous assistez à une rencontre du FC Grand-Sault, formation qui évolue dans la Ligue de soccer de la Vallée Saint-Jean, vous aurez la chance de voir à l’œuvre les sœurs Beaulieu, Mélissa et Mylène, mais aussi leur frère, Denis, ainsi que leurs deux cousins, Marc-André et Alexandre.

Les deux sœurs se considèrent privilégiées d’obtenir l’occasion de fouler le terrain aux côtés de leurs proches.

«Notre famille est tissée serrée. Nous sommes toujours ensemble dans la vie de tous les jours, alors la cohésion est excellente sur le terrain. Nous avons beaucoup de plaisir et les blagues sont nombreuses lors de nos parties», raconte Mélissa.

Les deux joueuses ont fait le saut dans la ligue senior masculine après que leur équipe précédente, les Crazy Babes du Nord-Ouest, se soit retirée de la Ligue féminine Premier McCain du Nouveau-Brunswick en 2014. Dans l’ensemble du circuit, on ne retrouve que cinq femmes. Érica Haché joue aux côtés des Beaulieu, tandis que la formation de Nackawick compte sur les deux autres joueuses de la ligue.

Les deux soeurs s’accordent pour affirmer qu’il y a bel et bien une différence entre le soccer masculin et féminin. Mélissa Beaulieu croit que cet écart se retrouve au niveau de la vitesse du jeu.

«Par exemple, je ne pourrais pas prendre le ballon et tenter de faire une montée d’un bout à l’autre du terrain, car les hommes sont plus rapides. Donc, ceci nous incite à jouer de façon intelligente et à bouger le ballon rapidement. J’ai aussi noté que les poursuites sont plus physiques. Toutefois, j’aime ces différences, puisqu’elles me forcent à hausser mon jeu d’un cran.»

Pour sa part, Mylène ne voit pas de changements majeurs sur la pelouse, mais plutôt sur les lignes de côtés.

«Je ne sais pas pourquoi, mais les gars se lamentent beaucoup plus que les femmes. J’aurais pourtant pensé le contraire. Toutefois, durant les rencontres, ce sont eux qui se plaignent. Pour ce qui est du niveau de jeu, je crois qu’il n’y a pas de différence majeure entre les deux. Tout se déroule plus rapidement, mais il est possible de s’y ajuster après quelques matchs.»

Concernant les performances sur le terrain cette saison, les deux affirment que les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes. Le FC Grand-Sault a conclu son calendrier régulier en fin de semaine dernière, terminant au quatrième rang. Cette équipe se retrouve en terrain inconnu à l’aube des séries éliminatoires, considérant qu’elle porte le rôle de négliger cette année. Il ne faut certainement pas les compter comme vaincus à l’avance, puisque la formation a remporté trois championnats au cours des cinq dernières années.

Mélissa Beaulieu – Collaboration spéciale: Digiphoto

Mélissa croit que son équipe pourra se ressaisir lors des éliminatoires. Toutefois, elle est aussi consciente qu’il s’agit d’une année de transition.

«Nous avons perdu des joueurs importants en début de saison et nous les avons remplacés avec de jeunes athlètes. Il s’agit d’une bonne initiation pour ces joueurs qui seront mieux outillés lors des prochaines saisons.»

Le FC Grand-Sault débutera sa conquête du titre de la Ligue de soccer de la Vallée Saint-Jean à compter de dimanche alors qu’il sera opposé au FC Nackawick.