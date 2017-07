Basketball: le Magic embauche un vétéran étoile

Le 21 juin, Jon Manship, David Booth et Jeremy Milburn annonçaient la naissance du Magic de Moncton qui évoluera dans la Ligue nationale de basketball du Canada cette saison. Deux semaines plus tard, les trois propriétaires nommaient Joe Salerno à titre d’entraîneur-chef et de directeur général de cette nouvelle formation. Voilà que vendredi, le Magic a officiellement mis sous contrat le premier joueur de son histoire.

Le Magic s’est assuré des services du joueur étoile Al Stewart. L’homme originaire de Chicago, dans l’Illinois, débarque à Moncton avec une feuille de route plutôt impressionnante. En effet, l’athlète de 5pi 10po évoluant au poste de meneur de jeu est détenteur de deux titres de défenseur de l’année de la LNB du Canada obtenus lors des saisons 2011-2012 et 2012-2013.

Il se retrouve aussi un peu partout dans le livre des records de la ligue, notamment pour le plus grand nombre d’interceptions (350), et il arrive au deuxième rang pour les aides (1013), ainsi qu’au neuvième échelon pour les points marqués (1906) et les rebonds (825).

L’athlète âgé de 33 ans entrevoit d’un bon œil la prochaine saison.

«J’ai l’intention d’offrir une saison gagnante aux amateurs du Grand Moncton. Je suis très motivé à bien performer. Je suis impatient de porter les couleurs de ma nouvelle équipe et de rencontrer les partisans. Tout sera nouveau et j’ai hâte de faire partie de cette aventure.»

D’ailleurs, il se dit ravi d’avoir l’occasion de travailler de nouveau avec Joe Salerno. L’américain en sera à sa septième saison sous la gouverne du nouvel entraîneur du Magic.

«Je connais Joe depuis très longtemps et il n’y a pas d’autres entraîneurs dans la ligue pour qui je voudrais jouer. À deux reprises, nous avons passés très près de remporter un championnat et mon objectif est d’y parvenir cette année.»

Pour sa part, Joe Salerno croit avoir mis la main sur un joueur taillé sur mesure pour le Magic.

«Al est un meneur, un compétiteur et un gagnant. Selon moi, il s’agit de trois caractéristiques vitales à chercher chez un joueur pour une équipe d’expansion qui tente d’établir une fondation solide. Il a été le premier joueur avec qui j’ai communiqué après avoir appris qu’il ne figurait pas sur la liste des joueurs protégés du Storm de l’Île-du-Prince-Édouard. C’est le joueur idéal pour quiconque souhaite mettre sur pied une équipe compétitive.»

L’entraîneur-chef et directeur général croit aussi que son protégé jouera un rôle important dans le vestiaire cette saison.

«Lorsqu’il parle, les autres joueurs écoutent et suivent le pas. Il est un ingrédient essentiel à la chimie d’une équipe. De plus, il fait toujours passer l’équipe avant tout, que ce soit sur le terrain ou ailleurs. Nous avons beaucoup de chance de l’avoir dans notre organisation cette saison.»

Outre le Storm de l’Île-du-Prince-Édouard, Al Stewart a aussi évolué pour le Lightning de London et les Mill Rats de Saint-Jean depuis ses débuts dans la Ligue nationale de basketball du Canada en 2011. En date d’aujourd’hui, il occupe le deuxième rang au chapitre du plus grand nombre de parties jouées dans cette ligue, avec 187 rencontres.