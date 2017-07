Francophonie: Émilie Lavoie et Annie-France Noël médaillées

Émilie Lavoie a mis la main sur la médaille d’argent en sculpture, tandis qu’Annie-France Noël a remporté le bronze en photographie aux Jeux de la Francophonie à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Ces deux médailles ont été remises vendredi lors de la dernière journée de compétition. Émilie Grace Lavoie s’est dite surprise de monter sur le podium. Cette récompense lui fait chaud au coeur et lui donne un bel encouragement pour continuer son travail.

«Je n’y croyais pas, j’ai demandé à Rebecca si je devais aller sur l’estrade. Il y avait tellement d’œuvres variées, c’était difficile de savoir si les membres du jury allaient aimer ou non l’œuvre. Je crois que le matériel utilisé, la céramique, n’est pas quelque chose d’utilisé souvent en sculpture. Les détails et le sujet ont aussi touché les membres du jury. J’ai réalisé une œuvre collective avec les gens qui visitaient les artistes en leur demandant de faire une petite sculpture que j’ai intégrée à une plus grosse», a expliqué l’artiste d’Edmundston, par voie de communiqué.

Annie-France Noël a également été très étonnée de recevoir cette médaille.

«Je suis fière de mon travail et de ce que j’ai accompli. C’est cela que j’avais en tête et le fait d’être reconnue est un feeling spécial. J’ai travaillé avec la matérialité de l’objet photographique», a indiqué l’artiste de Moncton.

À partir de cinq portraits de femmes qui regardent vers l’extérieur, elle a créé une sorte de mosaïques pour célébrer la femme.

Annie-France Noël a remporté le bronze en photographie aux Jeux de la Francophonie. – Gracieuseté

«En entendant mon nom et les raisons données pour remettre la médaille, incluant la sensibilité, les femmes, j’ai pensé que c’était moi qui allais recevoir la médaille. J’ai été envahie par les émotions et j’étais émue. J’ai été prise dans le tourbillon et heureuse de me retrouver sur le podium. Les jeux sont une expérience positive avec des échanges avec les gens de partout dans le monde. J’ai pu communiquer dans ma langue et c’est incroyable. Ceci va me nourrir pour les années à venir», a confié Annie-France Noël.

Rappelons que Gabriel Robichaud a obtenu la médaille d’argent en littérature. C’est la meilleure récolte de médailles en culture dans l’histoire de la participation du Canada-NB aux Jeux de la Francophonie, avec trois distinctions.

La délégation du Canada/Nouveau-Brunswick termine les VIIIes Jeux de la Francophonie avec un total de cinq médailles. Du côté des sports, Shelley Doucet, a obtenu l’or au marathon et Samantha Stewart, le bronze en lutte.

Le coureur Barry Britt a pris le 8e rang au 5000 m, en athlétisme, jeudi.

«Mon temps n’était pas rapide, mais c’était une course de championnat en Afrique», a comment l’athlète. Le départ a été assez lent, mais je suis heureux avec mon temps. Je voulais vaincre d’autres Canadiens, ce que j’ai réussi. J’ai pris le rythme et j’ai voulu entrer sur le couloir intérieur, ce que je n’ai pas réussi. J’ai cependant eu du plaisir et j’ai tout absorbé en entrant dans le stade avec les nombreux spectateurs. J’ai décidé de me concentrer sur le 5000 m et j’ai abandonné le 1500 m et le 10 000 m.»

Les membres de la délégation seront de retour à l’aéroport international Roméo-LeBlanc, le mardi 1er aout en après-midi. L’équipe du CNB avait remporté six médailles au Madagascar (1997) et à Nice (2013).

Notons que la ministre du développement économique, responsable de la Francophonie et d’Opportunités NB, Francine Landry, sera présente pour la cérémonie de clôture, dimanche, pour la passation du drapeau des jeux qui ira d’Abidjan vers Moncton et Dieppe, pour les prochains jeux en 2021.