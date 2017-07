Tous les espoirs sont permis pour un karatéka acadien de 13 ans

Un Acadien âgé de seulement 13 ans s’envolera dans exactement 17 jours afin de représenter le Canada aux Championnats panaméricains cadets et juniors tenus à Buenos Aires, en Argentine.

Felix Brideau, originaire de Tracadie, aura non seulement l’immense privilège de prendre part à cette prestigieuse compétition, mais il pourra aussi se vanter d’être le premier karatéka de l’histoire de la Péninsule acadienne à y participer.

De l’avis de Serge Kerry, son entraîneur des sept dernières années, il ne fait aucun doute que son protégé, qui combattra chez les moins de 35 kilos en kumite (combat), causera des surprises lors de ces Jeux.

«Au départ, notre objectif était simplement d’utiliser cette compétition afin d’acquérir de l’expérience. Toutefois, il nous a vraiment impressionnés lors des derniers tournois, notamment avec une quatrième position aux Championnats canadiens cette année et une médaille d’or à l’Open de Montréal dans la catégorie élite. Nos attentes sont maintenant plus élevées en termes de résultats.»

Celui qui occupera le poste d’entraîneur adjoint de la formation canadienne en style combat croit que la clé du succès du jeune karatéka se trouve dans son éthique de travail irréprochable.

«Malgré son âge, il fait preuve de beaucoup de discipline. De plus, il est extrêmement déterminé et il ne ménage jamais ses efforts. Par exemple, lors des deux premiers mois après sa sélection, son programme d’entraînement consistait à deux heures par jour de conditionnement à raison de six jours par semaine. Cette charge de travail est considérable, mais il n’a jamais abandonné. Son horaire est encore la même à quelques jours du départ, cependant nous mettons davantage l’accent sur les techniques de combats, plutôt que sur l’endurance physique.»

Serge Kerry croit que cette caractéristique permettra à Félix de connaître beaucoup de succès dans ce sport. Justement, le karaté fera son entrée, pour la première fois de l’histoire, aux Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo, au Japon. Il y voit une belle opportunité pour le jeune homme.

«Dans sa catégorie, il a assurément le potentiel pour s’y rendre. Le tournoi en Argentine se veut l’une des trois compétitions auxquelles le comité de sélection d’équipe Canada fera des évaluations pour les prochains Jeux. Notre objectif est donc de bien performer afin qu’il gagne des points pour 2020.»

Félix Brideau compte lui aussi attirer les regards des sélectionneurs lors de son passage en Amérique du Sud. La raison est qu’il souhaite rayer un autre point sur sa «bucket list».

«Sur ce tableau, j’ai quatre objectifs principaux. J’ai déjà atteint ceux de participer aux Championnats canadiens de karaté et aux Jeux panaméricains cadet et junior. Maintenant, je désire obtenir ma ceinture noire. Je devrais être en mesure de mettre la main dessus dans environ deux ans. Ensuite, je ne vise rien de moins qu’une participation aux Jeux olympiques d’été à Tokyo dans trois ans.»

Toutefois, pour l’instant, ses yeux sont seulement rivés sur sa compétition en Argentine. Il compte bien en profiter au maximum et prendre le temps d’apprécier l’aventure.

«Il s’agira de ma première expérience internationale en carrière. Ceci représente beaucoup pour moi, puisque j’ai fait beaucoup de sacrifices pour me rendre jusqu’à cette étape. Je vais bien évidemment être nerveux au moment d’embarquer sur l’aire de combat, mais ce sera de la bonne nervosité. Je vais certainement m’amuser.»