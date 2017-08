Jeux du Canada: les équipes du N.-B. vendent chèrement leur peau

Le Nouveau-Brunswick n’a pas répété ses exploits de la veille aux Jeux du Canada et n’a pas remporté de médaille. Des équipes ont cependant tiré leur épingle du jeu.

Nous avons eu droit à un programme beaucoup moins chargé, mercredi, aux Jeux d’été du Canada tenu à Winnipeg, au Manitoba. Les équipes de triathlon, de cyclisme, d’athlétisme, de baseball et de sports nautiques ont bénéficié d’une journée de repos bien mérité. Le reste des formations néo-brunswickoises se sont quant à elles démarquées dans leur discipline respective.

Au basketball féminin, les joueuses ont fait preuve de beaucoup de caractère lors de leur rencontre face à la Colombie-Britannique. Après avoir tiré de l’arrière durant des trois premiers quarts, elles ont rallié leurs efforts pour finalement remporter leur duel par la marque de 67 à 61.

«Au cours de la semaine, nous avons prouvé que nous pouvons nous mesurer à n’importe quelle équipe au Canada», a déclaré l’entraîneuse en chef de la formation féminine, Alyssa Lebans.

Elles seront opposées à la Saskatchewan jeudi dans une rencontre qui déterminera la cinquième position.

Chez les hommes, la troupe de Ryan Chase a subi une défaite crève-cœur de 72 à 71 face à la formation de la Nouvelle-Écosse. Les Néo-Écossais ont scellé l’issue d’un match avec un panier de trois points, alors qu’il ne restait que quelques secondes au quatrième quart. Les Néo-Brunswickois tenteront de sécuriser la neuvième position au classement général jeudi dans leur affrontement face à la Saskatchewan.

«Je dirais qu’on a livré une bonne performance dans l’ensemble, mais nous n’avons pas été en mesure d’effectuer le travail à la fin, a affirmé l’attaquant Christopher Cameron-Kogler. Nous devons rapidement oublier cette partie et regarder de l’avant. Nous avons affronté la Saskatchewan plus tôt cet été et nous ne les aimons pas. Nous souhaitons les vaincre et terminer le tournoi avec une victoire.»

Au volleyball de plage féminin, les Néo-Brunswickoises ont obtenu leurs deux premières victoires des Jeux lors de leur dernière journée d’activité au Manitoba. Ces deux gains face à la Saskatchewan et à l’Île-du-Prince-Édouard ont permis au Nouveau-Brunswick de conclure leur parcours au septième échelon.

«Nous avons joué détendus aujourd’hui et nous avons obtenu de bons résultats. Nous souhaitions offrir notre meilleur volleyball, puisque nous étions conscientes qu’il s’agissait de notre dernière journée à Winnipeg. Nous avons tout laissé sur le terrain», a indiqué Maddie Gorman-Asal, pilote de l’équipe du N.-B.

Du côté du volleyball de plage masculin, un gain en trois manches (21-11; 13-21; 15-7) contre l’Île-du-Prince-Édouard a offert l’occasion à la formation du Nouveau-Brunswick de disputer une rencontre pour l’obtention du septième rang jeudi. Pour ce faire, les volleyeurs devront vaincre le Québec.

Au soccer féminin, le Nouveau-Brunswick a conclu sa participation aux Jeux avec une percutante victoire de 7 à 0 contre l’équipe des Territoires du Nord-Ouest. Cette victoire les positionne au onzième échelon du classement général.

Finalement, au softball masculin, les hommes ont arraché une victoire à l’Alberta par la marque de 7 à 6. Au terme de la ronde préliminaire, il montre un dossier de deux victoires et sept revers. Ils affronteront le Manitoba jeudi dans leur première rencontre de la journée.