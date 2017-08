Jeux du Canada: médaillée de bronze dans la douleur

Christel Robichaud a mal au bras aujourd’hui. Lundi, elle a subi une hyperextension alors qu’elle effectuait son quatrième essai lors de l’épreuve du lancer du disque para féminin. Cependant, cette blessure n’a pas été en mesure de ralentir cette athlète d’exception. Au terme de la compétition, elle arborait un grand sourire, ainsi qu’une médaille de bronze autour du cou.

L’athlète âgée de 24 ans a dépassé ses attentes lors de cette épreuve. Au départ, elle ne croyait pas être en mesure d’obtenir un podium.

«Je suis vraiment satisfaite de ma performance. Je n’envisageais certainement pas de remporter une médaille lors de ces Jeux. À la fin du mois de juin à Ottawa, j’avais affronté ces mêmes adversaires coriaces aux Championnats canadiens d’athlétisme et elles avaient obtenu de meilleurs résultats que moi. Je croyais terminer aux alentours de la quatrième ou cinquième position. Je suis ravie du dénouement final.»

Son couronnement s’est toutefois fait dans le tumulte. En effet, au terme de ses six essais, son jet de 14,66m lui conférait le quatrième rang.

«J’ai initialement terminé la compétition au pied du podium, ensuite j’ai reçu la nouvelle qu’il y avait eu des modifications dans le pointage final. Celle qui était en deuxième position, Jessye Marika Brockway (Colombie-Britannique), a été rétrogradée au quatrième échelon, puisque son entraîneur a posé un geste illégal. La raison est qu’il était dans le cercle de tir lors d’un essai, alors les autres entraîneurs ont porté plainte. Elle n’a pas été disqualifiée, mais elle a finalement été écartée du podium.»

À sa troisième participation en carrière, la Monctonienne met donc enfin la main sur sa première médaille des Jeux du Canada. Lors de sa première expérience en 2013 à Sherbrooke, au Québec, elle avait conclu son parcours avec une cinquième position dans les épreuves du lancer du disque et du poids. En février 2015, cette fois-ci à Prince George, en Colombie-Britannique, elle avait atteint la finale dans la discipline de ski alpin, sans toutefois pouvoir terminer le travail.

Elle croit que ses expériences antérieures lui ont permis d’être bien outillé cette année en sol manitobain.

«Lors de mes deux premiers Jeux, j’étais pas mal nerveuse. Je m’inquiétais à propos de tout et je me mettais beaucoup de pression sur les épaules afin de bien performer. Cette année, ça va mieux. Je connais le déroulement et je suis plus positive. Je suis en contrôle de mes émotions et je souhaite simplement dépasser mes propres limites.»

Maintenant qu’elle détient sa première médaille, elle part à la conquête d’une deuxième vendredi lors de l’épreuve du lancer du poids para.

L’Acadienne devra toutefois composer avec sa blessure au bras.

«Je crois tout de même être en mesure de livrer une bonne bataille à mes adversaires. Physiquement, je me sens mieux qu’hier, ce qui est positif. J’ai obtenu des traitements aujourd’hui et je peux déjà voir la différence.»

Elle demeure réaliste quant à ses chances de mettre la main sur l’or ou l’argent. Son attention est plutôt portée vers la médaille de bronze.

«Les deux filles qui ont mérité la première et deuxième position au lancer du disque devraient se retrouver encore une fois au sommet du classement. Ensuite, ce sera une bataille entre moi et les trois autres athlètes.»

Croit-elle pouvoir surpasser ses consœurs au terme de la compétition?

«Définitivement.»