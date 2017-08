Jeux du Canada: le quatuor du N.-B. forme l’équipe à battre en golf

Louis Melanson (entraîneur), Clark Mackenzie, Calvin Ross, Sam Reid et Stuart Earle représentent le Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada. - Gracieuseté

La date du 3 août 2017 sera à jamais gravée dans la mémoire de Calvin Ross. Lors de cette journée, le jeune homme originaire de Fredericton a marqué l’histoire sportive du Nouveau-Brunswick.

Il a accompli un exploit qui n’avait jamais été réalisé auparavant par un golfeur néo-brunswickois lorsqu’il a remporté le Championnat canadien junior masculin à Kingston, en Ontario, jeudi. L’ampleur de cet exploit est énorme, considérant que ce prestigieux tournoi organisé par Golf Canada a fait son apparition en 1938.

Elle fait aussi de Calvin Ross et de ses coéquipiers les favoris pour remporter le tournoi de golf des Jeux du Canada, à Winnipeg, au Manitoba.

Le principal intéressé avait encore du mal à exprimer ses sentiments quelques heures après son dernier roulé.

«Je ne trouve pas les mots, toutefois je suis certain que je me sens bien. J’étais confiant lors de mon arrivée à Kingston, puisque je jouais bien dernièrement. Je souhaitais simplement maintenir mon rythme et offrir une bonne opposition à mes adversaires.»

L’athlète âgé de 17 ans s’était pratiquement assuré du titre une journée plus tôt, alors qu’il avait remis une carte de 62 au terme de la troisième ronde, mercredi. D’ailleurs, cette marque lui a permis de fracasser le record du parcours pour la meilleure ronde par rapport à la normale.

«Il s’agissait d’une journée où tout se déroulait parfaitement. J’ai particulièrement bien fait sur les verts et mes coups de départ. De plus, j’ai bien mesuré mes distances sur le parcours et j’étais précis avec mes fers. En somme, je suis très fier de cette performance.»

Cette ronde phénoménale lui a aussi offert l’occasion de jouer détendu lors de la dernière journée d’activité. Il a finalement terminé le tournoi avec un total de neuf coups sous la normale.

«Je n’étais pas nerveux et je souhaitais simplement jouer à l’intérieur de mes capacités. Bien évidemment, mes sept coups d’avance m’ont permis de rester détendu.»

Ce n’est pas tout, en plus de cette prestation magistrale, la formation du Nouveau-Brunswick a aussi mérité une deuxième position lors de la compétition en équipe. Calvin Ross, Sam Reid et Stuart Earle ont uni leurs efforts afin d’obtenir le meilleur résultat de la province en 17 ans.

L’entraîneur de la formation, Louis Melanson, est ravi d’avoir eu la chance de prouver au reste du Canada que le Nouveau-Brunswick doit bel et bien être pris au sérieux dorénavant.

«Nous disposions de trois joueurs qui en étaient à leur troisième participation au Championnat canadien junior. L’expérience a donc été un facteur important dans notre succès. De plus, il s’agit de bons athlètes qui ont bien performé au bon moment. Souvent, on pense que l’on est moins fort que les autres provinces lors de ces compétitions, mais cette année nous avons prouvé que le Nouveau-Brunswick peut développer d’excellents golfeurs.»

Le plus terrifiant dans cette histoire est que ces trois mêmes golfeurs représenteront le Nouveau-Brunswick aux Jeux d’été du Canada à Winnipeg la semaine prochaine. Louis Melanson est conscient que les attentes seront élevées envers son groupe.

«Nous avons pris le temps de célébrer nos performances, mais nous allons devoir revenir sur terre bientôt. Les autres équipes nous l’ont bien dit, nous sommes dorénavant les favoris. Les gars vont se reposer pour quelques jours, mais ils devront être prêts pour répéter leurs exploits la semaine prochaine.»