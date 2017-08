Jeux du Canada: 3e médaille d’or pour Coombes!

Veronica Coombes a poursuivi sa domination vendredi lors de sa dernière journée d’activités aux Jeux d’été du Canada présentés à Winnipeg, au Manitoba.

Après avoir remporté deux médailles d’or la veille au 400m et 1500m, voilà qu’elle a répété l’exploit une fois de plus lors de l’épreuve du 200 mètres fauteuil roulant para.

Au cours de cette course, l’athlète originaire de Shédiac Cape a croisé la ligne d’arrivée avec plus de neuf secondes sur sa plus proche rivale. Elle devient du même coup l’une des athlètes néo-brunswickoises les plus titrées de l’histoire des Jeux.

«Je me sens merveilleusement bien, a-t-elle affirmé. J’ai connu de bonnes performances lors des deux derniers jours et je ne pourrais être plus fier à l’instant.»

De son côté, Laura Dickinson a ajouté une deuxième médaille d’argent à son palmarès, cette fois-ci au 5000 mètres. Seule Natalia Hawthorn de la Colombie-Britannique (16m44s76c) a obtenu un temps plus rapide que celui de Laura (16m56s23c).

Chez les hommes, Brady Graves n’a pas à rougir de sa performance, considérant que son chrono de 14m52s40c lui a permis de sécuriser le sixième échelon.

En para, deux athlètes se sont démarqués. Josh Leblanc a mérité une cinquième position au 200m. Il a terminé avec un chrono de 30s69c, à trente-cinq centièmes de secondes seulement d’une place sur le podium. Au lancer du poids, la talentueuse Christel Robichaud a pour sa part terminé au pied du podium. Son meilleur jet a atteint une distance de 5,88 mètres, bon pour la 4e position.

Toujours en athlétisme, Nick MacMackin (1m54s00c) a croisé le fil d’arrivée un centième de seconde plus rapidement que son compatriote Andrew Leblanc (1m54s01c) lors de la finale de consolation du 800 mètres masculin. Avec ces résultats, les deux Néo-Brunswickois terminent l’épreuve en dixième et onzième positions.

De leur côté, Clint Ross Steeves et Timothy Brennan ont terminé au deuxième et au troisième échelon de la finale de consolation du 110m haies. Sydney Taylor Macdonald a quant à elle amassé 4489 points dans la discipline de l’heptathlon, ce qui lui confère le septième meilleur total de la compétition.

Dame nature a pour sa part joué un mauvais tour aux équipes de voile vendredi. En effet, les formations du Nouveau-Brunswick n’ont pas été en mesure d’améliorer leur sort au classement, puisque les compétitions ont été annulées pour cause d’un manque de vent. Claire Sears (Dériveur solitaire – Laser Radial), ainsi que le duo formé de Annie Dysart et Lucie Ford (Dériveur double – 29er) se sont donc contenté d’une honorable quatrième position.

Les équipes d’aviron ont été plus chanceuses, considérant que les conditions étaient belles plus tôt en matinée. En quatre de pointe féminine, un chrono de 7m57s48c a permis au quatuor néo-brunswickois de conclure les activités au sixième rang.

En deux de couple masculin et féminin, les deux équipes ont remporté leur finale de consolation respective, mettant ainsi la main sur la septième position du classement général.

Au triathlon, Hayley Touchburn, Will Oliver, Mélissandre Logelin et Jérémie Gervais se sont frottés à des adversaires coriaces à l’épreuve du relais mixte. Ils ont finalement croisé la ligne d’arrivée avec un temps de 1h36m08s70c, bon pour le dixième rang.