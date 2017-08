Le N.-B. aux Jeux du Canada: «Nous sommes comblés»

La première semaine d’activités des Jeux d’été du Canada présentés à Winnipeg est maintenant chose du passé et Nicole Smith ne pourrait être plus fière des performances de sa troupe.

La chef de mission d’Équipe Nouveau-Brunswick juge que sa première vague d’athlètes à livrer la marchandise cette année au Manitoba.

«Ça s’est bien déroulé. Nous sommes comblés par nos équipes qui ont toutes bien performé cette semaine. Pour l’instant, nous sommes satisfaits avec nos médailles obtenues. Au plan individuel, parmi ceux qui n’ont pas atteint le podium, il y en a beaucoup qui ont battu leurs records personnels. Je pense que la plupart des participants sont heureux avec les résultats finaux.»

La principale intéressée est très élogieuse envers les organisateurs des Jeux. Selon elle, ils ont réussi à rendre ce rassemblement marquant pour les jeunes.

«L’atmosphère est excellente ici à Winnipeg. Il s’agit de la plus grande ville à avoir accueilli les Jeux, alors c’est très spécial de voir la communauté vibrer au rythme de cet évènement. Les bénévoles sont aussi très chaleureux et généreux. Ils ont permis aux athlètes de se sentir confortables tout au long de leur séjour. Les participants et les entraîneurs avec qui j’ai eu l’occasion d’échanger m’ont tous mentionné que l’expérience a été agréable.»

La femme originaire de Fredericton a eu la chance de vivre des émotions fortes avec ses équipes pendant toute la semaine. Bien que la liste de moments marquants soit longue, elle a été en mesure d’en identifier quelques-uns.

«C’est difficile de devoir pointer uniquement une ou deux belles performances, puisqu’il y en a eu une panoplie. Toutefois, je dois admettre que les formations de basketball masculin et féminin nous ont tenus en haleine tout au long de leur beau parcours. Dans la plupart de leurs matchs, la marque était serrée et la rencontre aurait pu aller d’un côté comme de l’autre. Nous nous sommes retrouvés au bout de notre siège à plusieurs occasions.»

D’autres équipes se sont aussi démarquées à ces yeux.

«C’était aussi intéressant de constater la progression des équipes masculines de softball et baseball. Après de lents départs en début de tournoi, ils ont été en mesure d’aligner des victoires vers la fin. C’est toujours bien de voir les jeunes terminés leurs participations aux Jeux avec la tête haute.»

Elle doit toutefois déjà tourner son attention vers la semaine prochaine. Elle s’attend encore une fois à vivre d’autres moments marquants. En termes de résultats, elle juge que le Nouveau-Brunswick sera en mesure d’ajouter quelques médailles au compteur.

«Nous allons accueillir la nouvelle vague d’athlètes demain matin, alors que ceux présents à Winnipeg seront sur le chemin du retour. Je suis très optimiste pour la deuxième semaine. Au golf, Calvin Ross vient tout juste de remporter le Championnat canadien junior, tandis que lui et ses deux coéquipiers ont terminé en deuxième position en équipe. Donc, il sera intéressant de voir la performance de ceux-ci. Aussi, nous avons obtenu de bons résultats en lutte par le passé, alors je souhaite que le scénario se répète cette année au Manitoba.»

À partir de lundi, le golf, la lutte, le canoë kayak, la natation et le volleyball intérieur feront leurs entrées en compétition. Le softball féminin et le soccer masculin seront aussi en action pour une première fois.