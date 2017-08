Plus de 300 participants attendus au Moose Challenge de Bathurst

La course à obstacles Moose Challenge se tient samedi à Bathurst, pour une deuxième année consécutive. Danie Haché-LeBlanc et Suzanne Frenette, deux des membres organisatrices, font une démonstration sur un obstacle - Acadie Nouvelle: Béatrice Seymour

La deuxième course à obstacles Moose Challenge à Bathurst se tient ce samedi 5 août. Plus de 300 participants sont attendus.

Les organisatrices étaient encore à l’œuvre vendredi soir pour mettre en place certaines structures à la dernière minute, étant donné qu’une partie du parcours de 6 km est sur des sentiers utilisés par les marcheurs et les vélos et qu’ils ne voulaient pas empêcher leur accès toute une journée.

Cette année, 25 obstacles donneront des défis à relever aux participants. Des structures de la première édition ont été modifiées. Deux sont nouvelles.

L’activité est conçue pour attirer aussi bien les sportifs aguerris que les novices. Et encore une fois, le chronomètre ne sera pas de mise pour ne pas mettre la barre trop haute.

«Il y a des gens de Campbellton, Fredericton, Saint-Jean, de l’Île-du-Prince-Édouard qui se sont inscrits. Beaucoup en provenance de ces endroits ont formé des équipes. Tout est accessible. La course est adaptée pour monsieur et madame Tout-le-monde. Et je dis tout le temps que si tu ne te sens pas à l’aise de franchir un obstacle, il faut s’écouter et le contourner», explique Danie Haché-LeBlanc, une des organisatrices.

«Pour nous, le but est de promouvoir l’activité physique et la région de Bathurst. Apportez votre famille. Vous n’avez pas besoin d’être dans l’élite. Même si vous passez deux heures à marcher, le principal est de passer un agréable moment à faire de l’exercice», encourage Mme Haché-LeBlanc.

Les enfants âgés de 9 à 16 ans sont acceptés, pourvu qu’ils soient accompagnés d’un adulte.

Plus de divertissements – des jeux, de la musique et de l’animation – seront proposés pour combler ceux qui préfèrent être des spectateurs.

La Ville de Bathurst a apporté une contribution significative à la tenue de l’événement.

«C’est extraordinaire. La municipalité s’est occupée de fournir les toilettes, le VTT, les rubans, les poubelles, les barricades, les talkies-walkies. Ils nous prêtent deux étudiants. Les pompiers seront là. C’est immense», se réjouit Suzanne Frenette, autre membre du comité organisateur.

Le Moose Challenge aura lieu, comme l’an passé, sur le site près du magasin Nepisiguit River Company, qui a pignon sur la rue St. Anne.

«C’est de toute beauté dans le bois. On n’imagine pas à quel point le paysage est beau et je suis sûre que la moitié de la population de Bathurst n’a jamais mis les pieds là. Et comme c’est la longue fin de semaine, nous proposons aux gens de rester plus longtemps dans la région, en leur parlant des attraits touristiques et en donnant les coordonnées des hôtels», dit Mme Frenette.

Les inscriptions pour la compétition sont acceptées le jour même. Le premier départ se donnera à 8h.