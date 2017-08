Fisher Cats: Scott McWilliam n’est plus le gérant

Scott McWilliam n’est plus le gérant des Fisher Cats de Moncton.

Dans un très court communiqué, la direction de l’équipe a révélé lundi soir que le pilote avait remis sa démission pour des raisons personnelles et que l’équipe n’émettra pas d’autres commentaires.

S’il s’y attendait un peu, la nouvelle a tout de même surpris le directeur général Jody Cole.

«J’étais pas mal proche de Scott au cours des deux dernières saisons (les deux premières de l’histoire de l’équipe). Je dirais que j’ai été à la fois surpris et non. Tout ce qu’on peut dire, c’est que ce sont des raisons personnelles.»

La nouvelle est tombée dimanche, ce qui explique sans doute l’humiliant revers de 10 à 0 subi aux mains des Ironmen de Chatham.

L’émotion n’y était visiblement pas et on comprend maintenant mieux pourquoi.

Selon les rumeurs, il existait une certaine tension entre l’ancien entraîneur et les joueurs, mais le directeur général précise que ce n’est pas la seule raison qui a poussé Scott McWilliam à laisser son poste.

«Les gens qui disent que le moment est mal choisi (près des séries éliminatoires) ne font pas partie de l’équipe. Seuls les gars dans le vestiaire connaissent toute l’histoire. Tout le monde devra passer à autre chose», indique Jody Cole.

Les adjoints Greg Hickox et Jeff Agnew vont prendre la relève jusqu’à la fin de la saison 2017. Le directeur général mettra aussi l’épaule à la roue pour combler le vide.

«Je devrai probablement être dans l’abri de temps à autre en raison de l’horaire de travail de Jeff (il est policier). Il ne peut pas toujours être là.»

Cole affirme que les joueurs de devraient pas se laisser distraire par tout ce qui se passe en dehors du terrain.

«C’est un sport pratiqué par des adultes, qui jouent pour le plaisir (sauf les joueurs importés qui sont rémunérés). On prend parfois ça beaucoup trop au sérieux et il y a des choses dans la vie qui sont plus importantes que le baseball senior. C’est la réalité que nous vivons tous», mentionne Cole.

«Le timing n’a pas vraiment d’importance. L’équipe va passer à travers. En bout de ligne, les joueurs jouent les uns pour les autres de toute façon, peu importe qui est l’entraîneur. Tout ça ne changera pas.Nous avons un groupe de gars très solides et nous avons autant de chances de gagner le titre provincial que les autres équipes.»

Il reconnaît cependant que les joueurs devront s’adapter à un nouveau style avec Agnew et Hickox à la barre de l’équipe.

«C’est certain qu’ils ne dirigeront pas l’équipe de la même façon que Scott. Les gens n’ont tout simplement pas la même personnalité. De toute façon, les gars sont habitués d’avoir Jeff et Greg derrière eux. Il n’y aura aucun choc pour personne.»

Les Fisher Cats occupaient le quatrième rang (avant le match de lundi soir à Chatham) de la Ligue de baseball senior du Nouveau-Brunswick avec un dossier de 13-15.

L’Acadie Nouvelle a tenté de joindre Scott McWilliam lundi soir, sans succès.