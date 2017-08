Jeux du Canada: le N.-B. démarre bien la deuxième semaine

Daniel Gallagher et Ryan Small ont fini troisièmes dans la finale de consolation du 1000 mètres K-2 devant plusieurs partisans du Nouveau-Brunswick. - Gracieuseté

Après une première semaine exceptionnelle de huit médailles et de 13 top cinq, la délégation du Nouveau-Brunswick a débuté la deuxième semaine des Jeux d’été du Canada sur des chapeaux de roue, lundi, à Winnipeg.

Les athlètes et les équipes de la province ont offert de solides performances sur les divers lieux de compétition.

Cam Crowell, Daniel Gallagher et Ryan Small ont lancé le bal en canoë-kayak. Crowell a terminé deuxième lors de la finale de consolation du 500 mètres K-1, tandis que Gallagher et Small ont fini troisièmes dans la finale de consolation du 1000 mètres K-2.

Les kayakeurs retourneront à la rivière Rouge mardi pour d’autres compétitions, notamment les épreuves féminines et masculines du 1000 mètres K-1 et du 1000 mètres K-4.

L’équipe féminine de balle molle du Nouveau-Brunswick a disputé deux matchs du tournoi à la ronde, lundi. – Gracieuseté La formation masculine de volleyball du N.-B. a baissé pavillon en trois sets contre l’Ontario. – Gracieuseté

Trois nouveaux records provinciaux ont été établis à la piscine Pan Am alors qu’on débuté les épreuves de natation.

Jacob Gallant, de Fredericton, a établi un nouveau record au 800 mètres style libre, et les équipes féminine et masculine ont établi de nouveaux records au relais style libre 4×200 mètres. Les para-nageurs Gabrielle Corasaniti et Jesse Canney ont terminé en quatrième position dans leur discipline respective.

L’équipe féminine de volleyball a étonné en remportant son premier match du tournoi à la ronde par la marque de trois sets à un contre le Québec. L’équipe devait ensuite affronter l’Ontario en soirée. Du côté de la formation masculine, elle a perdu son premier match en trois sets consécutifs face à l’Ontario. Les deux équipes de volleyball joueront de nouveau mardi.

Au tennis, Équipe Nouveau-Brunswick a battu Terre-Neuve-et-Labrador 5 à 1 en équipe au Winnipeg Lawn Temnis Club. Cette victoire a permis à l’équipe de participer au match de quart de finale contre l’Alberta en fin de soirée.

Les compétitions de cyclisme, de golf et de soccer masculin débutent mardi, tandis que la lutte commencera mercredi.