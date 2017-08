Jesse Malone signe un match sans point ni coup sûr

Le rouleau compresseur des Mudcats Metro semble impossible à stopper. Lundi soir, le conducteur du mastodonte orange et noir avait pour nom Jesse Malone.

Le droitier acadien a complètement mystifié les frappeurs des Ironmen de Chatham lors du premier match des séries éliminatoires 2017 de la Ligue de baseball junior du Nouveau-Brunswick avec une performance presque parfaite.

Malone a inscrit un match sans point ni coup sûr (dans un match écourté à cinq manches) dans une victoire à sens unique de 10 à 0.

La formation de Moncton reprenait donc là où elle avait laissé en saison régulière, se façonnant un dossier impressionnant de 21-3.

«C’est une bonne façon d’amorcer les séries, raconte le héros du jour. Je me sentais vraiment bien et on voit que tous les gars étaient bien préparés pour jouer ce premier match des séries. Ce fut un bel effort d’équipe.»

«Quand je suis arrivé au terrain, j’étais prêt à lancer et à compétitionner. Je dois aussi donner crédit à mon receveur (Nick LeBlanc). Il m’a vraiment bien dirigé.»

C’est la deuxième fois de sa carrière que le jeune artilleur frôle la perfection. La dernière fois, c’était au niveau des écoles secondaires.

«Celui-là est un peu plus spécial parce que c’est un niveau pas mal plus élevé. La qualité des frappeurs dans cette ligue est pas mal supérieure.»

Malone s’est dit un peu surpris de la domination complète des Mudcats lors de cette première rencontre.

«Je m’attendais à un match plus serré, mais avec l’équipe que nous avons et avec la saison que nous avons connu, tout est possible», fait-il remarquer.

Après une douche d’eau froide et de Gatorade sur la tête, gracieuseté de ses coéquipiers, la conversation se poursuit.

«La force de cette équipe, c’est l’esprit de groupe. On a tous un lien fort et on travaille bien ensemble», mentionne le jeune Acadien.

Sauf qu’il est le premier à reconnaître que le boulot est loin d’être terminé.

«On ne vise rien de moins que la médaille d’or au championnat canadien. On veut aller jusqu’au bout.»

Le gérant Mike Donahoe savourait également l’exploit de son partant.

«Il me disait qu’il était un peu malade avant le match. J’espère qu’il va se sentir comme ça pour le reste des séries, blague-t-il. Il avait un bon contrôle de sa balle rapide et sa balle courbe fonctionnait très bien.»

L’entraîneur a aussi eu de bons mots pour le reste de son équipe.

«Je savais qu’on frapperait bien la balle. C’est ce que nous avons fait toute la saison. La clé pour nous, c’était de ne pas commettre d’erreurs en défensive. C’est la seule chose qui nous a mis dans le pétrin à l’occasion cette saison.»

Donahoe pense que les Ironmen sont loin d’être morts.

«C’est certain que j’étais nerveux avant le match. On a une cible accrochée dans le dos parce que nous avons remporté le championnat. Nous avons besoin de parties serrées parce que ça ne sera pas plus facile d’ici la fin des séries.»

La deuxième rencontre de la série devait avoir lieu mardi soir à Miramichi.

.