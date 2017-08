Jeux du Canada: un dernier tour de piste pour Paul Tremblay

Chose certaine, les cyclistes néo-brunswickois qui seront en action cette semaine aux Jeux d’été du Canada présentés à Winnipeg, au Manitoba, pourront compter sur la présence d’un vétéran qui a déjà vu neiger au sein de leur groupe.

En effet, Paul Tremblay, originaire de Saint-Jean, est un habitué des Jeux, considérant qu’il en est à sa troisième participation cette année au Manitoba.

En 2013, lors de ses premiers Jeux d’été du Canada tenus à Sherbrooke, il avait pris part aux épreuves de triathlon, prenant notamment le septième rang au relais mixte. Deux ans plus tard, il portait de nouveau les couleurs du Nouveau-Brunswick, cette fois-ci aux Jeux d’hiver présentés à Prince-George, en Colombie-Britannique. En patinage de vitesse courte piste, lui et ses coéquipiers avaient d’ailleurs remporté une médaille de bronze au 3000 mètres relais.

L’athlète âgé de 20 ans affirme qu’il s’agit de ses derniers Jeux. À quelques jours de la fin de son parcours, il souhaite que ceux qui prendront le relais réalisent la chance qu’ils ont de participer à un événement aussi grandiose.

«Pour moi, les Jeux du Canada représentent un but fixe qui est atteignable. Il est donc possible de se qualifier pour y participer à force de travail et de détermination. Il s’agit aussi d’une vitrine énorme pour te propulser vers des championnats nationaux, et peut-être même internationaux. C’est une très belle porte d’entrée pour un futur intéressant dans le sport.»

Celui qui était en action mardi dans l’épreuve du contre-la-montre individuel juge que ses expériences acquises lui ont permis de grandir non seulement comme athlète, mais aussi en tant qu’individu.

«C’est lors de la préparation pour une compétition d’envergure que tu comprends l’importance de mettre des efforts dans l’entraînement et de faire des sacrifices hors du gymnase si tu veux exceller. Je peux certainement affirmer que j’ai appris à la dure les étapes pour réussir à atteindre un but.»

«Tu apprends aussi à connaître ton corps au fur et à mesure que tu gagnes en expérience. Donc, je sais maintenant ce qui fonctionne pour moi et ce qui n’est pas efficace durant ma préparation physique et mentale. J’ai compris que je ne suis pas aussi performant lorsque je dois m’entraîner seul. Je suis quelqu’un de très sociable et compétitif, alors j’ai besoin d’avoir des partenaires à mes côtés afin de m’inciter à hausser mes efforts au cours de mes préparations.»

Il lui reste toutefois encore deux épreuves d’ici à la fin de son séjour en sol manitobain. Mardi, il a terminé au 39e rang au contre-la-montre individuel grâce à un chrono de 30m20c.

«Pour ces Jeux, mon but est de me classer dans la première moitié du classement, soit dans le top 25. Nous avons des bons cyclistes néo-brunswickois qui sont bien positionnés pour obtenir une médaille, alors mon but est de travailler pour eux dans le peloton afin d’atteindre un podium pour la province.»

Pour son dernier tour de piste, il compte bien profiter de son séjour au maximum. Pour l’instant, il adore tout de Winnipeg.

«Jusqu’à maintenant, ça va très bien. La température est idéale, donc je ne peux pas vraiment me plaindre. Notre site de compétition est éloigné, probablement parce qu’il y a seulement une côte à Winnipeg, mais ce n’est pas si mal. Les dortoirs sont impeccables et ils sont près des autres sites en actions, donc nous sommes en mesure d’aller encourager les autres formations lors de nos temps libres.»