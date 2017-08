Jeux du Canada: le N.-B. poursuit sur sa lancée

Au volleyball féminin, le N.-B. a maintenant une fiche de deux gains et un revers. - Collaboration spéciale: Fran Harris

La délégation du Nouveau-Brunswick a poursuivi ses activités mardi aux Jeux d’été du Canada présentés à Winnipeg, au Manitoba. Les athlètes et les équipes ont encore une fois offert de solides performances sur les divers lieux de compétition.

Au volleyball féminin, la troupe de Monique Boudreau-Carroll a été parfaite dans son seul duel de la journée. Les femmes ont facilement vaincu l’équipe des Territoires du Nord-Ouest par la marque de trois manches à zéro. Affichant un dossier de deux victoires et un revers, elles auront rendez-vous avec les Albertaines mercredi.

Du côté des hommes, les volleyeurs ont débuté leur deuxième journée d’activités avec un gain sur la formation de Terre-Neuve-et-Labrador (3-0). Ils se sont cependant avoués vaincus lors de leur deuxième affrontement face au Manitoba. Ils seront à la recherche de leur troisième et quatrième victoire de la ronde préliminaire mercredi, lorsqu’ils seront de nouveau en action à deux reprises.

En natation, Brooklyn Elizabeth Douthwright a obtenu un laissez-passer pour la finale du 100 mètres style libre, grâce à un temps de 1m01s74c en préliminaires. Dans cette même discipline, mais cette fois-ci chez les athlètes para, Jesse Myles Conney et Gabrielle Coransaniti avaient aussi un rendez-vous en grande finale plus tard en soirée. Idem pour Adèle Desaulniers, au 50 mètres brasse, et Jacob LeBlanc, au 400 mètres quatre nages, qui étaient en position d’obtenir une médaille pour leur province.

Au softball féminin, les Néo-Brunswickoises ont obtenu la victoire, mais aussi encaissé la défaite. En avant-midi, elles ont triomphé sur la Nouvelle-Écosse grâce à une victoire de 10 à 3, tandis qu’elles ont baissé pavillon en après-midi face à la Colombie-Britannique par la marque de 15 à 1. Elles seront de retour sur le terrain mercredi, alors qu’elles seront opposées à l’Alberta et à la Saskatchewan.

Au golf, Calvin Ross, récemment couronné champion canadien junior, a entamé le tournoi individuel masculin du bon pied avec une carte de 71. Après la première ronde, il se retrouve au 7e échelon, à cinq coups de la première position. Stuart Earle et Sam Reid ont quant à eux remis des cartes de 76 et de 80. Chez les femmes, Laura Jones se situe au 10e rang au terme de la première des quatre journées de compétition.

En cyclisme, les spectateurs ont eu droit à une chaude lutte lors de l’épreuve du contre-la-montre. Chez les femmes, Danielle Dumouchel a obtenu le meilleur résultat pour la province, terminant au 19e rang. Chez les hommes, Chandler Allan Scott, Aiden Joseph Schenkels et Julien Roussel ont respectivement terminé au 17e, 35e et 36e échelon.

Quant aux kayakistes néo-brunswickois, il ont fait preuve de beaucoup de détermination mardi. Jack Hall a été exclu de la finale au 1000 mètres K-1, mais il s’est relevé pour terminer en deuxième position de la finale de consolation, grâce à un chrono de 3m54s84c. Cette performance lui a permis de se positionner au huitième rang du classement général. Même scénario au 1000 mètres K-4 où les hommes ont croisé le fil d’arrivée au deuxième échelon de la finale de consolation. Ils ont ainsi sécurisé le septième rang.