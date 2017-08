Scott McWilliam quitte les Fisher Cats: un sujet très sensible

Il n’y a pas juste la Corée du Nord, la crise des migrants à Montréal ou Donald Trump qui représentent des sujets de conversation très sensibles par les temps qui courent à Moncton. Le départ du gérant Scott McWilliam fait beaucoup jaser, mais personne ne veut commenter publiquement.

Les joueurs des Fisher Cats de Moncton, habituellement affables et accessibles, ont tous fermé leurs téléphones mardi.

Et les rares membres de la formation de baseball senior à y répondre ont livré un spectaculaire «pas de commentaires» à toutes les questions.

Même les anciens joueurs interrogés ont préféré ne pas trop s’avancer sur ce terrain glissant, même sous le couvert de l’anonymat.

Serge Vautour a été un des seuls braves à ne pas ignorer nos appels. Mais encore là, on sentait que le puissant cogneur se mordait les lèvres.

«Je n’ai pas de commentaires. Ce qui est arrivé, ça va rester entre les gars. C’est de même qu’on veut laisser ça, c’est de même que l’organisation veut que ça reste et c’est de même que Scott veut que ça reste. On va juste respecter ça», avance-t-il.

Selon lui, le départ de McWilliam ne changera en rien le style de l’équipe.

«Jeff (Agnew) et Greg (Hickox) sont nos entraîneurs depuis le début de l’année. Je ne pense pas que le style de l’équipe va changer. On essaie de gagner chaque partie et je suis certain qu’ils vont nous demander la même intensité», assure Vautour.

«On est ici pour gagner un championnat, peu importe qui dirige l’équipe. Jeff et Greg sont deux bons entraîneurs. Je ne pense pas que nous aurons de problèmes.»

Quelques anciens joueurs ont aussi préféré ne pas jeter d’huile sur le feu. Ils confirment cependant qu’il existait des tensions entre l’ancien entraîneur et certains joueurs.

Quelques-uns auraient même quitté l’équipe en raison de ces relations tendues.