[DERNIÈRE HEURE] Geneviève Lalonde obtient son billet pour la finale à Londres

L’Acadienne Geneviève Lalonde a mérité sa place en grande finale du 3000m steeplechase, mercredi après-midi à Londres, lors des championnats du monde d’athlétisme de l’IAAF.

Lalonde faisait partie de la deuxième de trois vagues. Malgré une chute en début de course, elle a terminé en 5e position de sa vague avec un chrono de 9:31, soit une seconde du record canadien (dont elle est la détentrice). Il s’agit de son meilleur temps de la saison.

«Don’t give up until the show is over. Grinded my way to the final, maintenant c’est le temps de briller en finale!!», a-t-elle commenté sur Twitter quelques minutes après cette confirmation.

Don’t give up until the show is over. Grinded my way to the final, maintenant c’est le temps de briller en finale!! https://t.co/ZXO89xoQe7 — Geneviève Lalonde (@lalongen) 9 août 2017

La journaliste de Radio-Canada Diane Sauvé a également publié une photo du genou gauche écorché de Geneviève Lalonde.

Geneviève Lalonde a chuté dès le début pour s'érafler le genou solide. De la glace et des Advil, a dit celle qui veut record can en finale. pic.twitter.com/fzTb0HCSMV — Diane Sauvé (@DSauve_rc) 9 août 2017

Les trois premières coureuses de chaque ronde se classaient automatiquement pour la finale. Malgré sa 5e position, Geneviève Lalonde a obtenu son billet grâce à son temps rapide.

Elle sera à nouveau en action vendredi lors de la finale.

MISES À JOUR EN DIRECT:

15:23 Le départ est bon. Geneviève Lalonde commence la course 3e.

15:24 Une minute environ après le départ, Geneviève Lalonde fait une chute en tentant de franchir une haie. Elle se relève très rapidement.

15:26: Lalonde remonte la pente. Elle est en 8e position. Le premier kilomètre est bouclé en 3:10, ce qui est très rapide.

15:28 Lalonde est encore en contact avec le peloton. Il reste trois tours. Elle dépasse des compétitrices.

15:30 Lalonde est 6e avec deux tours à faire.

15:31 Il reste un tour. Les trois premières passent en ronde finale. Lalonde est 5e.

15:32: Geveniève Lalonde termine la course en 5e position avec un chrono de 9:31,81, c’est à une seconde de son record canadien. Il s’agit de son meilleur temps de la saison.

15:35 Même si Lalonde n’a pas terminé parmi les trois premières de sa ronde, ses chances sont excellentes d’atteindre la finale puisque sa ronde était très rapide. La troisième vague commence sous peu.

15:43 La troisième vague est en cours. On saura bientôt si Geneviève Lalonde obtient son billet pour la finale du 3000m steeplechase, qui a lieu vendredi.