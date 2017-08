Jeux du Canada: les lutteurs du N.-B. sans pitié

Les lutteurs du Nouveau-Brunswick ont facilement défait leurs adversaires de Terre-Neuve-et-Labrador et du Nunavut, mercredi. - Collaboration spéciale: Fran Harris

L’horaire était un peu moins chargé mercredi aux Jeux d’été du Canada présenté à Winnipeg, mais la délégation du Nouveau-Brunswick a tout de même été en mesure de tirer son épingle du jeu lors de cette journée pluvieuse au Manitoba.

En natation, les athlètes de la province ont encore une fois connu de bonnes performances dans la piscine Pan Am de Winnipeg. Jesse Myles Canney avait l’occasion de mettre la main sur deux médailles en soirée dans les épreuves du 100 mètres dos, où il a gagné le bronze (la 11e du N.-B. aux Jeux), et du 100 mètres papillon. Idem pour Gabrielle Corasaniti qui avait obtenu deux laissez-passer pour les finales dans les mêmes épreuves. Jacob Gallant et Brooklyn Douthwright (400m style libre), ainsi que Eric Jean (50m papillon) étaient eux aussi en position d’obtenir des podiums.

Au volleyball féminin, les femmes se sont avouées vaincues face à la formation de l’Alberta par la marque de trois manches à une. Elles tenteront de sécuriser le troisième rang de leur poule préliminaire jeudi, alors qu’elles seront opposées à l’équipe de Terre-Neuve-et-Labrador. Une victoire leur permettrait d’ailleurs de se qualifier pour le match de quart de finale.

Quant aux volleyeurs néo-brunswickois, ils avaient deux rencontres à l’horaire jeudi. Ils ont tout d’abord baissé pavillon contre l’Alberta (3-1). Pour leur dernière dispute des phases préliminaires, ils affrontaient la formation des Territoires du Nord-Ouest plus tard en soirée.

Les lutteurs et lutteuses d’équipe N.-B. ont entamé leur tournoi en équipe du bon pied avec des performances inspirantes. Lors de leur premier match, les hommes n’ont fait qu’une bouchée de la formation Terre-Neuve-et-Labrador, remportant le duel par la marque de 42 à 11. Quelques heures plus tard, ce sont les athlètes du Nunavut qui ont subi les foudres des Néo-Brunswickois (48 à 5).

Si l’on se fie à leur première rencontre, l’équipe féminine sera tout aussi dangereuse à Winnipeg, considérant que les femmes ont triomphé sur le Québec par la marque de 35 à 18. Elles étaient à la recherche d’une deuxième victoire en autant de sorties plus tard en soirée, alors qu’elles étaient opposées à la Colombie-Britannique.

Les joueurs de soccer masculin de la province faisaient aussi leur entrée en compétition mercredi. Ils étaient visiblement prêts pour leur rencontre, puisqu’ils ont facilement vaincu les Territoires du Nord-Ouest par la marque de 4 à 0. Ils tenteront de garder leur fiche intacte jeudi, lorsqu’ils seront opposés à la formation de Terre-Neuve-et-Labrador.

En cyclisme, les Néo-Brunswickoises n’ont pas connu le succès escompté lors de l’épreuve de course sur route. Avec une 23e position, Sarah Gilbert a obtenu le meilleur résultat pour sa délégation. Laura Clark a quant à elle croisé le fil d’arrivée en 2h22m42s, bon pour le 25e échelon.