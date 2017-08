Jeux du Canada: des chances de podiums au golf

Les athlètes du Nouveau-Brunswick ont renoué avec l’action jeudi, alors que la plupart d’entre eux avaient eu droit à une journée de repos la veille.

Si certains ont vu leur rêve de podium partir en fumée, d’autres sont encore dans la course afin d’obtenir une précieuse médaille pour leur province.

Au golf, l’équipe masculine se pointe au troisième rang après trois rondes, tandis que le trio féminin se retrouve en sixième position. Dans l’épreuve individuelle, Calvin Ross a connu une autre performance exceptionnelle, remettant une carte de 70. Situé au deuxième échelon, il n’est qu’à trois coups du meneur. Stuart Earle et Sam Reid se retrouvent respectivement au 11e et 19e rang. Chez les femmes, Laura Jones, au 12e rang, Laura Wesselius, 18e, et, Sarah Holt, 19e, tenteront de percer le top 10 lors de la dernière ronde, vendredi.

En canoë-kayak, Cam Crowell et Jack Hall ont été les deux seuls athlètes néo-brunswickois en action jeudi sur les eaux de la rivière Rouge. Ils ont tout d’abord terminé premiers lors de la finale de consolation du 2000 mètres K-2, bon pour le sixième rang du classement général. Quelques heures plus tard, le duo obtenait la septième position à l’épreuve du 5000 mètres K-2.

Les lutteurs et lutteuses d’équipe N.-B. ont connu des performances similaires lors de leur deuxième journée au tournoi en équipe. Les hommes se sont avoués vaincus au cours de leur premier duel face à la Colombie-Britannique (39 à 11), avant de renverser la vapeur avec un triomphe contre l’Île-du-Prince-Édouard par la marque de 33 à 16.

Scénario identique pour les femmes qui ont premièrement essuyé un revers de 42 à 10 face à l’Ontario, pour ensuite se redresser devant l’Île-du-Prince-Édouard et finalement l’emporter 33 à 16. Les deux formations tenteront de conclure le tournoi en équipe sur une bonne note, alors qu’ils auront l’occasion de sécuriser le cinquième rang du classement.

Au volleyball féminin, la troupe de Monique Boudreau-Carroll s’est assurée d’une place en quart de finale avec un gain de trois manches à une sur l’équipe de Terre-Neuve-et-Labrador. Les hommes renoueront avec l’action vendredi, alors qu’ils fouleront le terrain à deux reprises dans des rencontres de classement.

Au softball féminin, les Néo-Brunswickoises ont concédé une victoire de 8 à 1 à la formation de l’Île-du-Prince-Édouard lors de leur premier duel de la journée. Elles affrontaient le Manitoba plus tard en soirée. Elles seront opposées à l’équipe du Québec vendredi, dans ce qui sera leur dernier match des préliminaires.

En natation, les athlètes de la province n’ont pas été en mesure de connaître un succès semblable aux derniers jours. Le nageur para Alexander Corasaniti est le seul qui a réussi à se qualifier pour une finale au terme des préliminaires. Ils étaient à l’oeuvre en soirée lors de l’épreuve du 100 mètres brasse.

En cyclisme, les hommes ont connu de bonnes performances lors de l’épreuve de course sur route. Julien Roussel, Alex Cormier et Chandler Allan Scott ont mené le groupe, terminant respectivement au 16e, 17e et 19e rang. Les trois ont croisé la ligne d’arrivée à trois centièmes de secondes de différences les uns des autres.